Fico chce 31,7 tony zlata dostať z Británie späť na Slovensko: Cséfalvayová mu posiela drsný odkaz

Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené v britskej Bank of England, by sa malo vrátiť na Slovensko.

Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Avizoval to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Návrh uznesenia, ktorým požiadajú o prípravu tohto procesu zo strany Národnej banky Slovenska (NBS), by mali predložiť cez 30 poslancov na mimoriadnej schôdzi. Dôvodom je podľa Fica hroziaca finančná kríza, ale aj nestabilita vyplývajúca z brexitu. Miera zhodnotenia v britskej banke je zároveň podľa neho veľmi nízka.

Fico priblížil, že ročná miera zhodnotenia sa pohybuje od 0,2 % do 0,4 %. "Čo je nič, v podstate to nemá absolútne žiadny význam," dodal. Krajiny ako Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko a Rumunsko sa podľa jeho slov už rozhodlo zlato z Anglicka stiahnuť pod vlastnú kontrolu. Tieto krajiny tak podľa neho spravili pre brexit a aj preto, že už príliš neveria Británii v tom, ako sa správa pri brexite. Zároveň je podľa Fica dôvodom aj to, že chcú diverzifikovať uloženie investičného zlata.

Zdôraznil, že na tento krok je viacero dôvodov. Ide o hroziacu finančnú hospodársku krízu a vlečúci sa proces brexitu. "Nestabilita je pomerne veľká," podotkol. Myslí si, že by bolo správne, keby po vzore iných krajín aj Slovensko prijalo rozhodnutie, že zlato sa vráti naspäť na územie SR.

Sú tam však viaceré otázniky. Skonštatoval, že ide o komplikovaný transfer z Anglicka na Slovensko. "Po druhé, musíme rátať s tým, že toto zlato môže byť súčasťou rôznych obchodných transakcií, ktoré sú urobené, preto treba rátať s tým, že NBS by musela viesť vážne rokovania, aby sme ukončili rôzne zmluvy, ktoré existujú medzi Slovenskom a Veľkou Britániou," zdôraznil. Otáznikom podľa neho môžu byť aj vhodné skladovacie priestory na uloženie zlata. Fico však verí, že NBS takéto priestory má.

Situácia podľa neho "naberá na obrátkach". To, ako sa vyrieši brexit, sa podľa jeho slov nedá odhadnúť. Fico chce preto zatlačiť na NBS. "Sme pripravení predložiť návrh uznesenia cez 30 poslancov, cez, znie to príliš tak vážne, cez mimoriadnu schôdzu, ale chceme ten bod programu dostať na rokovanie, a to je najrýchlejší spôsob," priblížil Fico. Týmto uznesením chcú požiadať NBS, aby urobila všetko pre návrat investičného zlata naspäť na Slovensko. Mala by zabezpečiť všetky právne, technické kroky, zabezpečiť prevoz aj uloženie zlata.

Návrh uznesenia pripravia ešte vo štvrtok popoludní. "To bude aj výzva k národnej banke, nejaká žiadosť, podpíšu to poslanci národnej rady a dáme to pánovi predsedovi národnej rady," opísal Fico. Táto schôdza by mohla byť niekedy na budúci týždeň s tým, že riadna schôdza sa na pár minút preruší a zaradí sa tento bod. Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko podľa Fica o tejto iniciatíve vie. S predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom bude hovoriť vo štvrtok, keď bude návrh pripravený.

"Ak sa pozeráme na okolité krajiny, my nevidíme žiadny dôvod na váhanie a na akési predlžovanie tohto procesu," vyhlásil s tým, že Smer-SD vidí na tento krok "racionálne dôvody" ešte viac ako inokedy.

Hovorca NBS Peter Majer v reakcii uviedol, že národná banka počká na žiadosť parlamentu a bude sa ňou zaoberať. "S uloženým zlatom v Bank of England Národná banka aktívne obchoduje," dodal Majer.

Predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová (nezaradená) tvrdí, že Fico sa rozhodol zbierať populistické body aj za cenu urážania spojencov a zbytočného podkopávania našich euroatlantických väzieb. "Žiaľ, poslanec Fico sa zjavne rozhodol pre cestu urážania spojencov aj všetkých ľudí so zdravým rozumom. Povzbudený úspechmi v otázkach ako moratórium alebo Istanbulský dohovor vie, že sa môže bezvýhradne spoľahnúť nielen na Andreja Danka, ale i na čoraz ochotnejších a spoľahlivejších fašistov," komentovala s dôvetkom, že parlament by na takéto divadlo nemal pristúpiť a nemal by byť komparzom k Ficovej predvolebnej kampani.