Tínedžerka († 16) odhalila hroznú pravdu o lekárovi: Vkradol sa do jej izby a umlčal ju brutálnym spôsobom

Krásnu tínedžerku postretol strašný osud.

Do detskej izby Amber-Rose Rush († 16) sa vkradol lekár a brutálne ju zavraždil. Venod Skantha sa snažil dievča umlčať, potom ako zverejnilo na instagrame, že ju sexuálne zneužil. K ohavnému činu došlo minulý rok vo februári na Novom Zélande, no súd vyniesol verdikt až teraz.

Amber zverejnila správy medzi ňou a doktorom (32), ktoré mohli zruinovať jeho kariéru. To Venod nechcel dopustiť a uchýlil sa k chladnokrvnej vražde, píše Daily Mail. Dievča malo mnoho bodných rán v oblasti krku.

Venod sa s tínedžerkou zoznámil cez spoločného priateľa na párty. Práve spomínaný kamarát, tínedžer, sa stal korunným svedkom prokuratúry. Podľa jeho slov spolu strávili niekoľko mesiacov a lekárov záujem o dievča označil za divný. Mesiac pred vraždou sa situácia vyhrotila. Pár si vyrazil von a nasledujúce ráno sa Amber prebrala v jeho dome. Venod mal tínedžerku sexuálne obťažovať. "Povedala mi, že keď sa zobudila nemala podprsenku a on mal ruku v jej nohavičkách" odznelo na súde z úst svedka. "Neverím, že by mi klamala."

Počas procesu vyšlo najavo, že lekár ponúkal tínedžerke aj peniaze. "Najskôr jej chcel dať 2000 dolárov (1230 eur), keď odmietla zvýšil to na 20 000€. Dala mu facku a odišla," povedal svedok na súde.

Dvojica sa po tomto incidente prestala stretávať, no doktor tínedžerke napísal vo februári, keď vraj použila jeho kreditnú kartu. Amber obvinenie poprela. "Máš šťastie, že nejdem do nemocnice a nepoviem im ako chodíš do práce opitý, dávaš alkohol maloletým a dotýkaš sa ich bez súhlasu. Už dospej," stálo v odpovedi.

Tínedžerka sa vyhrážala, že muža udá na polícii aj jeho nadriadeným. "Vedel si, čo si robil, keď si to robil. Za to si toto všetko zaslúžiš," napísala v poslednej správe. O pol hodinu neskôr bola mŕtva. Za vraždu tínedžerky lekára odsúdili.