Slovenka zvažuje piercing na intímnom mieste, poprosila o radu na Facebooku: Takú spŕšku kritiky nečakala

Pýtala si radu, no zrejme to oľutovala. Slovenky sa pustili do ženy, ktorá zvažuje piercing na bradavke.

Poznáte to. Rozmýšľate nad kúpou niečoho či nad zmenou imidžu a chcete sa poradiť s neznámymi ľuďmi, ktorí môžu mať užitočné skúsenosti, dobrý názor.

Ako však býva zvykom, diskusia sa väčšinou zvrtne a ľudia namiesto relevantných odpovedí reagujú na to, na čo sa žiadateľ o radu vlastne ani nepýtal.

Stalo sa to aj Slovenke, sa pýtala na skúsenosť žien v skupine na Facebooku. "Babenky, máte niektorá piercing v bradavke? Ja sa chystám, prežijem to?" napísala. Do diskusie sa, samozrejme, zapojili najmä ženy, ktoré piercing nemajú a ktoré by ho ani nikdy mať nechceli. Prečítajte si reakcie žien, nad ktorými sa mozog zastavuje.

"No odporné. Ako sa to môže niekomu páčiť? Je to ako zo sado-maso porna."

"Načo je toto dobré?"

"Podľa mňa je to otrasné, ale keď sa to vám páči..."

"Moja, myslím, že je to voči tvojim (budúcim) detičkám nezodpovedné. Nechať sa ničiť pre parádu..."

"Vážne to myslíš? K čomu ti to je dobré. Sama seba trápiť a zbytočne. Ľutujem tvojich rodičov."

"To čo je za zlý nápad?"

"Už neviete, čo od dobroty."

"Som asi stará škola, ale toto je otras. To musí aj hrozne vyzerať pod obtiahnutým tričkom. To iba dilina si dá. Normálnu inteligentnú ženu to ani nenapadne."

"Toto je otras, niektoré ženy už nevedia čo so sebou!!!"

Našli sa aj takí, ktorí pochopili: "Ona sa pýta, či máte niektorá piercing v bradavke, nie, či sa vám to páči a či s tým bude môcť kojiť?! Bože, však čítajte."

"Nie ste normálne. Aby sa človek aj bál voľačo sa opýtať. Ja neviem, ozaj by sa vám niečo stalo, keby komentujete len to, na čo sa niekto pýta? Ubudlo by z vás?"

Dotknutá žena zareagovala na komentáre, ktoré jej nepomohli, no snažila sa uviesť veci na pravú mieru a hlavne zbaviť najväčšie kritičky vlastných dohadov. "Babenky, ja sa pýtam, či to bolí a nemusíte ľutovať mojich rodičov, mám už po 30-tke. A inak dieťa už mám a druhé nemôžem mať. Ďakujem."