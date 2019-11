Tínedžerka sa stretla s mladíkom zo zoznamky, počas sexu ho zabila: Pred smrťou mu do ucha pošepkala mrazivé slová

Zvrátená hra s tragickým koncom!

Britka Jamie Lee Dolheguy (20) má na svedomí život mladého muža, s ktorým sa zoznámila cez internetovú stránku ešte, keď bola tínedžerka. Na jej profil, ktorý bol plný zvráteností, sa ozval Maulin Rathod. Napokon si s ním dohodla schôdzku. Z tej sa už ale mladík živý nevrátil.

Keď jej zaklopal na dvere, otvorila mu v kostýme ázijskej lolitky, informuje denník Daily Mail. "Nevyzeral ako silný muž, hneď mi napadlo, že najrýchlejšie by bolo uškrtenie," priznala sa Jamie polícii. Dodala, že sa v ten večer chystala niekoho zabiť. Mladík si však stále myslel, že je to len zvrátená hra. Keď došlo k sexu, žena vzala do rúk erotickú pomôcku a začala Maulina škrtiť káblom. Svoj diabolský plán nakoniec dokonala, mladý muž sa udusil. "Mala som veľkú potrebu niekoho zabiť, teraz mi je z toho zle," priznala žena pred mužmi zákona.

Jamie dodala, že svoju obeť uškrtila káblom od vibrátora a počas hororového činu zašepkala mladíkovi do ucha, že bude všetko v poriadku a napokon sa mu ospravedlnila za to, že mu zoberie život. Po otrasnom skutku sama zavolala políciu a oznámila, že niekoho zabila. Jamie o sebe s úsmevom na perách vyhlásila, že je mentálne narušená a nazvala sa psychopatkou. Ešte si však nevypočula svoj trest, súd v prípade brutálneho úmrtia muža stále pokračuje.