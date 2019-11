Barcelona rozobrala Dortmund a mieri do osemfinále: Liverpool len remizoval

Futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona a nemeckého RB Lipsko si zabezpečili postup do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 v rámci stredajšieho programu 5. kola skupinovej fázy.

"Blaugranas" si doma na Camp Nou poradili s Borussiou Dortmund 3:1. Pri všetkom podstatnom z pohľadu skóre bol argentínsky kapitán domácich Lionel Messi, ktorý v 700. zápase v drese FCB strelil gól a na ďalšie dva prihral. Naďalej platí, že odkedy je Messi v barcelonskom tíme (ročník 2004/2005, pozn.), Kataláncom sa ešte nestalo, že by chýbali vo vyraďovacej časti LM.

BVB si skomplikovalo cestu medzi šestnástku najlepších. Spôsobil to aj víťazný rezultát milánskeho Interu, ktorý v zostave so slovenským stopérom Milanom Škrinarom vyhral v Prahe nad Slaviou 3:1. "Nerazzurri" sa bodovo (7) dotiahli na Dortmund, s ktorým majú lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov (2:0 doma, 2:3 vonku, pozn.). Ak chce Borussia postúpiť, musí v záverečnom kole získať minimálne o bod viac ako Inter.

Hráči ruského klubu Zenit Petrohrad zdramatizovali vývoj v G-skupine Ligy majstrov 2019/2020. V stredajšom stretnutí triumfovali pred vlastným publikom nad francúzskym tímom Olympique Lyon 2:0 gólmi Arťoma Dziubu a Magomeda Ozdojeva. Prvý menovaný 8. gólom v LM dostihol doterajšieho ruského rekordéra v tejto súťaži Andreja Tichonova, dlhoročného záložníka moskovského Spartaka.

Zástupca Ligue 1 si mohol prípadným víťazstvom v Petrohrade zabezpečiť prienik do osemfinálovej časti. Po stredajšom výsledku sú však obe mužstvá v tabuľke "plece pri pleci" so siedmimi bodmi a zhodným skóre 7:6. Na postupovom 2. mieste za vedúcim Lipskom sa však zásluhou lepšej bilancie zo vzájomných duelov nachádza Zenit, keďže v úvodnom kole remizoval v Lyone 1:1. Slovák Róbert Mak v službách Zenitu v stredu nevybehol na trávnik, duel sledoval z lavičky náhradníkov.

V tej istej skupine už má splnenú misiu spomenuté Lipsko, ktorému na postup stačil akýkoľvek bodový zisk proti portugalskej Benfice Lisabon. Východonemecký tím vydrel remízu 2:2 až v samom závere, keď dvakrát skóroval švédsky záložník Emil Forsberg.

Žiadneho postupujúceho stále nepozná H-skupina. V konfrontácii medzi španielskym FC Valencia a anglickým FC Chelsea by víťazstvo pre oboch znamenalo postup ďalej, na štadióne Mestalla sa napokon zrodila remíza 2:2. Na 1. miesto tak triumfom 2:0 v Lille poskočil minulosezónny semifinalista - holandský Ajax Amsterdam.

Obhajca prvenstva, anglický FC Liverpool, doma na Anfielde iba remizoval s talianskym SSC Neapol 1:1 a stále nemá postup "vo vrecku". V kombinácii s výhrou Salzburgu v Genku (4:1) to znamená, že ak by "The Reds" v poslednom stretnutí "éčka" prehrali v Rakúsku a Neapol by získal aspoň bod s Genkom, Liverpool by putoval do Európskej ligy.

Výsledky - streda:

E-skupina:

FC Liverpool (Angl.) - SSC Neapol (Tal.) 1:1 (0:1)

Góly: 65. Lovren - 21. Mertens

KRC Genk (Belg.) - Red Bull Salzburg (Rak.) 1:4 (0:2)

Góly: 85. Samata - 43. Daka, 45. Minamino, 69. Hwang Hee-chan, 87. Haaland

Patrik Hrošovský (Genk) hral do 59. min

F-skupina:

FC Barcelona (Šp.) - Borussia Dortmund (Nem.) 3:1 (2:0)

Góly: 29. Suárez, 33. Messi, 67. Griezmann - 77. Sancho

Slavia Praha (ČR) - Inter Miláno (Tal.) 1:3 (1:1)

Góly: 37. Souček (z pok. kopu) - 19. a 88. L. Martínez, 81. R. Lukaku

Milan Škriniar (Inter) odohral celý zápas

G-skupina:

Zenit Petrohrad (Rus.) - Olympique Lyon (Fr.) 2:0 (1:0)

Góly: 42. Dziuba, 84. Ozdojev

Róbert Mak (Zenit) sedel na lavičke náhradníkov

RB Lipsko (Nem.) - Benfica Lisabon (Portug.) 2:2 (0:1)

Góly: 89. a 90. E. Forsberg (prvý z pok. kopu) - 20. Pizzi, 59. Carlos Vinícius

H-skupina:

FC Valencia (Šp.) - FC Chelsea (Angl.) 2:2 (1:1)

Góly: 40. Soler, 82. Wass - 41. Kovačič, 50. Pulisic

Olympique Lille (Fr.) - Ajax Amsterdam (Hol.) 0:2 (0:1)

Góly: 2. Ziyech, 59. Promes