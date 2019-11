Megalúpež v drážďanskej klenotnici: Doteraz bezradná polícia oznámila jednu novinku

Pondelkovú krádež šperkov v drážďanskej klenotnici Grünes Gewölbe (Zelená klenba) vykonala štvorica zlodejov. V stredu to oznámila nemecká polícia, ktorá doteraz hovorila o najmenej dvoch páchateľoch.

Podľa agentúry DPA vyšetrovatelia stále nemajú žiadnu konkrétnu stopu a naďalej preverujú zábery bezpečnostných kamier. Na základe videozáberov policajti zistili, že na krádeži sa zúčastnili štyria ľudia.

Dvaja z nich prenikli cez zamrežované okno do Rezidenčného zámku, kde sú zbierky vystavené, a sekerou rozbili vitrínu, odkiaľ si odniesli šperky. Múzeum uviedlo, že ukradnuté predmety majú vďaka jedinečnosti a historickému odkazu pre nemeckú spolkovú krajinu Sasko nevyčísliteľnú cenu. Čo presne zlodeji odniesli, zatiaľ nie je jasné, pretože zamestnanci múzea na miesto činu kvôli dôkladnému hľadaniu stôp nemohli. Z asi stovky predmetov, ktoré vo vitríne boli, chýba jedenásť hlavných kusov a tiež časti dvoch ďalších objektov. Neúplný je tiež súbor gombíkov, uviedlo múzeum.

Za najväčšie straty múzeum označilo kord, poľský Rád bielej orlice, ozdobu klobúka a pracky topánok z diamantovej série z 18. storočia. Z briliantového súboru chýba náramenník, ďalší náprsný poľský Rád bielej orlice a ozdoba klobúka, ukradnutá bola tiež veľká náprsná brošňa kráľovnej Amálie Augusty s viac ako 600 diamantmi a tiež časť jej náhrdelníka.

Rezidenčný zámok sa v stredu prvýkrát od krádeže otvoril verejnosti. Klenotnica Grünes Gewölbe ale zostáva uzavretá, lebo tam stále pracujú kriminalistickí technici. Riaditeľ múzea Dirk Syndram v utorkovom rozhovore s denníkom Sächsische Zeitung povedal, že bol zaskočený, ako rýchlo zlodeji prekonali bezpečnostné sklo vo vitríne. Dodávateľ podľa neho nezabezpečil to, čo sľúbil. "Predpokladali sme, že by človek musel do skla biť sekerou štvrť hodiny, aby ho poškodil," povedal. V skutočnosti stačilo v pondelok zlodejom niekoľko sekúnd. Uwe Reier z istej saskej firmy, ktorá ponúka aj bezpečnostné sklá do vitrín, Syndramov výrok miernil. Vysvetlil, že v múzeách používané skla patria do triedy, ktorá bráni prerazeniu pri náraze. Opakované údery sekerou vydržať podľa neho nemôžu. O kategóriu vyššie potom stoja sklá, ktoré podľa normy odolajú aj desiatkam úderov sekerou.