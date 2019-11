Brunetka túžila po väčších prsiach: Ani nie po roku prosila, nech jej silikóny vyrežú z tela von

Keď sa 23-ročná Alivia Celio snažila vstať z postele, musela sa poriadne premáhať. Dovtedy však bola plná energie. Nemala poňatia, čo sa s ňou deje, dôvod ju nakoniec poriadne prekvapil.

Alivia si minulý rok v decembri ľahla pod nôž, pretože túžila po prsných implantátoch, uvádza portál News.com. Nikdy jej ani len nenapadlo, že si ich bude musieť dať o necelý rok odstrániť. V októbri Austrálčanka odletela do Spojených štátov, kde zaplatila 11 000 dolárov (10 000 eur), aby jej ich na špecializovanej klinike vybrali.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zamestnankyňa v oblasti vzťahov s verejnosťou chcela svoje prsia veľkosti B zväčšiť na D. „Začala som viac trénovať a v podstate sa moje prsia trochu zmenšili. Nechcela som, aby mi boli implantáty moc vidieť. Skôr iba tak, aby som mala prsia ako predtým a boli trošku kyprejšie,“ opisuje svoj zámer Alivia.

Za prsia na klinike v Sydney vysolila 11 000 dolárov (10 000 eur) a z výsledku bola ohúrená. Po troch mesiacoch ju zrazu zmohla veľká únava a mala problém postaviť sa z postele. „Začala som byť naozaj bezdôvodne unavená. Vždy som bola typ človeka, ktorý cez víkend rád chodil do spoločnosti, neustále som pracovala, študovala na univerzite a vždy som bola v poriadku a plná energie,“ sťažovala sa Alivia.

Začala pociťovať že horšie vidí, mávala nevoľnosti, problémy s vnútornosťami, bolesť kĺbov, vyrážky a trpela hormonálnu nerovnováhu, kvôli ktorej prestala menštruovať. „Bolo to pre mňa naozaj ťažké po emočnej stránke a veľa som s tým bojovala,“ opisuje 23-ročná brunetka.

Spočiatku ona aj lekári pripisovali jej problémy stresu. Zúfalo hľadala príčinu jej stavu, a tak navštívila naturopata, ktorý vyzdvihol možnosť choroby z implantátov v prsníku. „Keď som sa pozrela na časovú os udalostí a príznakov, len to prispelo k tomu, že to bolo kvôli nim. Dávalo to zmysel,“ zverila sa Alivia.

Brunetka odcestovala do Clevelandu v americkom štáte Ohio, kde zaplatila ďalších 11 000 dolárov (10 000 eur), aby jej implantáty odstránil špecialista Dr. Lu Jean Feng na klinike The Feng Clinic. Austrálski lekári ju varovali, že odstránenie implantátov by mohlo zanechať jej prsia „zdeformované“. Ona však tvrdí, že v konečnom výsledku vyzerajú ešte lepšie ako jej pôvodné.

Aj keď zotavenie z náročnej operácie nebolo ľahké, Alivia uviedla, že všetky príznaky, ktoré mala začiatkom roka, zmizli. „Mám späť svoju energiu, chcem sa znova stretávať s ľuďmi a moja vízia je skutočne jasná. Cítim sa šťastná a som spokojná so svojím rozhodnutím. Ľuďom by som povedala, aby si vážili to, čo majú. Myslím, že každý pozerá v prvom rade na seba, ale na konci dňa sme všetci zdraví a šťastní a to je skutočne to najdôležitejšie,“ odkazuje všetkým Alivia.