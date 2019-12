Mamičke zomrelo bábo len pár hodín po pôrode: Neskutočné, čo robila nasledujúcich 63 dní

Postihol ju ťažký osud, napriek tomu sa zachovala hrdinsky. Sierre Strangfield z amerického štátu Wisconsin sa narodil chlapček predčasne a zomrel iba 3 hodiny po tom, ako prišiel na tento svet.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Samuel sa narodil v 25. týždni tehotenstva a zomrel 5. septembra v nemocnici, uvádza portál The Sun. Trpel zriedkavým genetickým ochorením, ktoré je známe aj ako Edwardsov syndróm. Keď Samuel zomrel, Sierra bola odhodlaná pomáhať ostatným a 7. novembra venovala miestnej novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti obdivuhodný dar. Po smrti svojho synčeka si ešte 63 dní odsávala materské mlieko a dala ho zamraziť.

„Keď som zistila, že som znova tehotná, nechcela som nič iné, ako byť pri dojčení úspešná. Ale keď sme zistili Samuelovu diagnózu, vedela som, že sa to nestane. Prišla som o svoju životnú nádej. Ešte predtým, ako nás Samuel opustil, som sa rozhodla, že si budem odsávať mlieko a potom ho darujem,“ napísala Sierra na Facebooku.

Vysvetlila, že jej dcérke Porter darovala cudzia žena mlieko krátko po narodení. „Nakoniec Porter pila darované materské mlieko viac ako polovicu svojho prvého roku života! Samuelov život som zachrániť nemohla, ale mohla som zachrániť iné dieťa. Odsávanie nie je pre slabšie povahy. Je ťažké. Psychicky aj fyzicky. A je to ešte ťažšie, keď nemáte dieťa,“ pokračuje Sierra.

„Boli chvíle, keď som bola nahnevaná. Prečo sa mi muselo tvoriť mlieko, aj keď som nemala žiadne dieťa, ktoré by som nakŕmila? Prečo som sa kvôli tomu musela v noci budiť? Druhá časť môjho ja však cítila, že to bolo jediné, čo ma spájalo so Samuelom tu na Zemi. Dúfam, že je na mňa hrdý!“ opisuje svoj obdivuhodný čin Sierra.

Všetko materské mlieko darovala mliečnej banke miestnej novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti. „Chôdza po chodbách nemocnice bola len ďalším krokom k môjmu uzdraveniu. A ja viem (pretože som ho cítila), že tam bol so mnou aj Samuel,“ dodala Sierra.