Chladnokrvnej vrahyni Jane sa nepáčil trest 30 rokov: Studená sprcha z Najvyššieho súdu

Najvyšší súd (NS) odmietol dovolanie Petry Novej, predtým Janákovej, ktoré si má odpykať 30 rokov vo väzení za lúpežnú vraždu zberateľa a ďalšie nedokonané trestné činy. S dovolaním neuspel ani Martin Herzán, za návod k vražde si má odpykať osem rokov.

Na najvyššiu inštanciu sa vôbec neobrátil bývalý manžel vrahyne Jaroslav Janák, ktorému justícia právoplatne vymerala 28 rokov. Rozhodnutie ČTK poskytol Ján Kulhánek, hovorca Krajského súdu v Hradci Králové, ktorý prípad riešil ako prvá inštancia. Podľa NS boli naplnené podmienky pre uloženie výnimočného trestu, jeho výška zodpovedá okolnostiam. Súd poukázal na nedostatok sebareflexie a náhľadu páchateľky, na jej osobnostné charakteristiky a na chladnokrvnosť, s ktorou strelila obeť zozadu do hlavy.

"Nepociťuje žiadnu ľútosť, netrpia pocitom viny a potrebou napraviť to, čo spôsobila. Egocentrický racionalizuje vlastné činy, nemá vytvorené funkčné svedomie, zodpovednosť za svoje zlyhanie pripisuje druhým," uviedol NS s odkazom na znalecké posudky. Žena, ktorá si pred časom zmenila meno na Nová, po nástupe do výkonu trestu otehotnela, čo znamenalo, že musela byť dočasne prepustená. Dieťa sa jej narodilo koncom augusta. Tvrdila, že ju znásilnili dozorcovia, čo sa nepotvrdilo, otcom je iný väzeň. Polícia ženu stíha za krivé obvinenie, opavský súd ju v októbri poslal do väzby. Z väzobnej väznice sa teraz Nová podľa Českej televízie presunula do cely, kde si má odpykávať trest za vraždu. Krajský súd v Ostrave totiž zamietol sťažnosť Novej na väzbu a zároveň rozhodol o návrate odsúdených do výkonu trestu.

"Sú dané väzobné dôvody, tieto väzobné dôvody je však možno nahradiť dlhodobým výkonom trestu. Vzhľadom na to, že krajský súd už skôr odvolal prerušenie trestu, bola odsúdená prevedená z väzby do výkonu trestu," povedal televízii podpredseda súdu Igor Krajdl.

Pár z Jičínska motivovala k trestnej činnosti snaha získať peniaze na zaplatenie dlhov. Najzávažnejší zločin spáchali 31. júla 2017, kedy zavraždili zberateľa mincí a známok z Prahy. Pod zámienkou obchodu ho vylákali na schôdzku a žena ho pri spoločnej jazde autom strelila v blízkosti Kúpeľov Bělohrad zozadu do hlavy. Janák potom telo odtiahol do kukuričného poľa a mužovi zobral telefón, doklady a 34 000 korún (vyše 1 300 eur). Vražde predchádzali štyri ďalšie skutky, pri ktorých bol motívom takisto finančný zisk. Dvakrát sa manželia neúspešne pokúsili zavraždiť svojho zamestnanca z herne v Novej Paci. Naviedol ich k tomu spoluobžalovaný Herzán, ktorý uzavrel so zamýšľanou obeťou životnú poistku a s Janákom sa dohovorili, že sa o peniaze vyplatené poisťovňou rozdelia.

Janákovci podľa verdiktu pripravovali ďalšie dve lúpežné vraždy, a to zberateľov, ktorých si vyhliadli prostredníctvom internetových inzerátov. Prvý zberateľ schôdzku na poslednú chvíľu zrušil. Druhému zachránilo život to, že Janák napísal, že príde bez peňazí a ponúkané predmety chce najprv vidieť. Janák sa priznal pri policajných výsluchoch a usvedčil aj svoju vtedajšiu ženu a Herzána. Pri hlavnom pojednávaní svoju výpoveď zmenil v tom zmysle, že zamýšľal lúpiť, nie vraždiť. Janáková sa k vražde priznala, vinu pri zvyšných štyroch skutkoch poprela.