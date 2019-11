WHO zverejnila hrozivé čísla: Výskyt osýpok vo svete naďalej narastá

Počet prípadov osýpok sa vo svete naďalej zvyšuje, pričom mnohé nové ohniská epidémií hlásili z Afriky, Európy, Latinskej Ameriky a Blízkeho východu.

Oznámila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovali o tom agentúry AFP a AP. Od januára zaznamenali v Konžskej demokratickej republike (KDR) viac ako 250 000 prípadov osýpok vrátane 5110 úmrtí. WHO uviedla, že ide o najväčšie ohnisko tohto ochorenia na svete.

V rámci Európy viac ako 56 000 prípadov osýpok hlásili na Ukrajine. Hromadný výskyt tohto nákazlivého ochorenia zaznamenali aj v Brazílii či Bangladéši.

V americkom štáte New York podľa WHO odstránili dve veľké epidémie osýpok, ale menšie ohniská sa naďalej objavujú na iných miestach v Spojených štátoch. K 5. novembru WHO evidovala vo svete dosiaľ viac ako 440 200 prípadov osýpok. Za celý rok 2018 išlo o približne 350 000.

Osýpky patria medzi mimoriadne nákazlivé ochorenia a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi. Stačí kýchnutie či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie, ako sú zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť aj smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.