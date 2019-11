V Púchove sa podpísalo pod petíciu takmer 11 000 ľudí: Detskú pohotovosť chceme naspäť!

Ďalší problém pre rodičov. V Púchove zrušili detskú pohotovosť, čo sa nepáčilo 10 750 ľuďom, ktorí podpísali petíciu za jej obnovu.

Svoj autogram na petičné hárky dali aj občania z obcí roztrúsených po okolí, pretože ani oni nechcú dochádzať s chorým dieťaťom do susedného okresu. Organizátorky tak doručili 443 podpísaných petičných hárkov na ministerstvo zdravotníctva a čakajú, čo sa bude diať.

Obyvatelia gumárenského mesta, ktorí majú deti, zostali zhrození. „Od 1. júla 2019 prestala v púchovskej nemocnici fungovať detská pohotovosť,“ uviedla primátorka Púchova Katarína Heneková a pokračovala. „Nie je nám jedno, čo sa stalo. Stretli sme sa s lekármi, boli sme na Trenčianskom samosprávnom kraji, žiaľ ich odpovede boli alibistické, nenavrhovali žiadne riešenia,“ doplnila s tým, že rozbehli petíciu.

Za dva mesiace sa organizátorom podarilo vyzbierať 443 petičných hárkov s 10 750 podpismi. „Nemôžeme mať stálu pohotovosť v meste Púchov. Navrhli sme však, aby tu bola zriadená aspoň ako doplnkový bod, čo by znamenalo, že v obmedzenom počte niekoľko hodín denne a cez víkend by bola detská pohotovosť spustená,“ ozrejmila Heneková.

Väčšina malých pacientov z Púchova a okolia musí v prípade potreby dochádzať do považskobystrickej nemocnice. Jej riaditeľ Igor Steiner vraví, že situácia zatiaľ nie je dramatická. „S petíciou súhlasím, každé okresné mesto by pohotovosť malo mať, nejako by sa to riešiť malo, ale to už je na samotnom ministerstve,“ povedal Steiner.

Púchovčanka Zuzana Crkoňová (28) s dcérou Alicou (1,5) považujú za potrebné, aby bola pohotovosť v Púchove.Takto stačí posadiť dieťa do kočíka a o 5 minút sme boli u lekára,“ uzavrela mladá mamička.