Herci z Oteckov načítali rozprávky pre Nový Čas: Akými postavičkami by chceli byť oni?

Vrátili sa do detstva! Známe tváre markízackeho seriálu Oteckovia načítali rozprávky na CD novej edície Nového Času - Čas na rozprávku, ktorá v najčítanejšom denníku štartuje už tento pondelok.

Popri čítaní tých najkrajších príbehov sa sami vrátili o desiatky rokov dozadu a prezradili nám, akou postavou by chceli byť oni, keby sa ocitli vo svete fantázie, alebo ktoré vlastnosti by chceli mať?

Rozprávky:

Valibuk

Filip Tůma (41)

- Ktorý chlap by nechcel byť Valibukom, to je jasné, že by som chcel byť Valibukom. Takým, čo stromčeky vytŕha, čo zachráni princezné a je dobrých mravov, veľkých svalov.

Princ

Vladimír Kobielsky (44)

- Chcel by som byť ten princ, ktorý potrebuje nájsť svoju princeznú. Všetky postavy, ktoré boli v rozprávkach, sú veľmi vďačné. Neviem, čím to je, ale v rozprávke vždy dobro zvíťazí nad zlom.

Drak

Branislav Deák (37)

- Keby som mohol mať nejakú rozprávkovú super schopnosť, chcel by som vedieť lietať. Myslím, že to je také krásne a o tom sa mi často sníva. A vždy sa zobudím totálne šťastný. Toto by bolo to najviac.

Lomidrevo

Marek Fašiang (34)

- Určite by som chcel mať zázračný mešec, aj stolček prestri sa by bol celkom fajn, aj Aladínova lampa by bola fajn. Ja som taký nenáročný, takáto trojkombinácia by mi stačila. Vyrastal som na klasických rozprávkach, takže moje obľúbené postavičky sú Valibuk a Lomidrevo.