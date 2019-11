Tajná svadba spevákov Václava a Natálie zo šou ČSMT: Na mladomanželov si posvietili úrady

Svoju lásku už spečatili! Len nedávno sa na pódiu šou Česko Slovenko má talent predstavila dvojica spevákov, ktorých spája nielen láska k hudbe, ale aj silné vzájomné city.

Ukrajinka Natália Nikitsina (52) totiž doslova vytrhla Václava Hlaváča (50) z úplného dna, po tom, čo mal vážne problémy s exmanželkou. Párik sa zoznámil na internetovej zoznamke a najnovšie už stihli povedať áno pred oltárom. O ich svadbe však nikto nevedel.

Václav Hlaváč sa predstavil na pódiu megašou Česko Slovensko má talent, kde vystupoval aj so svojou partnerkou, Ukrajinkou Natáliou. Dvojicu pritom spojilo veľmi dramatické obdobie. Spevák sa totiž rozviedol s manželkou a pre nešťastnú lásku si chcel dokonca siahnuť na život. Našťastie si to včas rozmyslel a začiatok „nového života“ mu zrejme dodal silu, aby znova vstal a svojim citom dal opäť šancu.

„Natália pre mňa znamená všetko. Dala mi chuť do života, mám v nej obrovskú morálnu a duševnú oporu. Naučila ma usmievať sa a tešiť sa z maličkostí,“ priznal Václav. Ako sa zdá, jeho snaha sa vyplatila, lebo z Hlaváča je znovu ženatý muž. „Zobrali sme sa v polovici septembra. Bolo to úplne tajné a nikto z našich blízkych to nevedel,“ povedal Novému Času šťastný mladoženáč.

Zaľúbená dvojica to však nemala vôbec také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. „Natália je Ukrajinka a normálne k nám domov chodili kontroly, či spolu spíme v jednej posteli, či máme v kúpeľni dve zubné kefky a podobne,“ opísal nepríjemnú stránku veci Václav. Mladomanželia sa pozerajú len do budúcnosti a veria, že zlé veci ich už budú obchádzať.

S hudbou pokračujú

Hlaváčovci stále vystupujú a dokonca sa zapojili aj do projektu, do ktorého ich oslovil obávaný kat z talentovej súťaže Jaro Slávik. „Začal hľadať talenty aj virálne a poslal nám mail, kde sme sa mohli zapojiť. Sú tam rôzne kategórie a my sme, samozrejme, prispeli do tej speváckej. Video by malo byť na internete už na budúci týždeň,“ prezradil nám Václav.

Ten s umeleckým koníčkom neplánuje tak skoro skončiť a aj s manželkou chce v speve pokračovať. Veď práve ten dvojicu spája a utužuje ich lásku. „Baví nás to. Veľmi sa nám to páčilo a ďalší klip plánujeme už na jar,“ uzavrel spevácky nadšenec.