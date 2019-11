Gáboríkovci správy o tehotenstve nekomentujú: Pre toto z nich budú dokonalí rodičia!

Vraj je to potvrdené. Po tom, ako Nový Čas včera prvý informoval, že prominentný pár Marián Gáborík (37) s manželkou Ivanou (33) čakajú prvého potomka, tieto informácie potvrdili aj blízki z ich okolia.

Hokejista a ani bývalá tanečnica však správy o tehotenstve zatiaľ nekomentujú. Isto z nich však budú dobrí rodičia, pretože obaja na to majú predpoklady!

Slávny hokejista Marián Gáborík pre zdravotné problémy s chrbtom vynechá už druhú sezónu v NHL a všetko nasvedčuje tomu, že sa na súťažný ľad už nevráti. Má tak dostatok času pripraviť sa na prípadné rodičovské povinnosti, ktoré ho s najväčšou pravdepodobnosťou o pár mesiacov čakajú. Hoci denníku Nový Čas útočník Ottawy a ani jeho manželka Ivana správu o tehotenstve nepotvrdili, zdroje z ich okolia priznali, že by sa v lete budúceho roka mali stať rodičmi.

„Zdá sa, že Ivanka je tehotná,“ došiel do našej redakcie v pondelok tip čitateľa a následne túto správu potvrdili aj ďalší ľudia z ich okolia. Gáboríkovci tvoria spolu pár od leta 2011 a v júli 2017 svoju lásku spečatili honosnou svadbou v kaštieli v Tomášove. Je tak celkom logické, že svoj vzťah chcú posunúť ďalej, a to prvým prírastkom do rodiny. Navyše, obaja už na to majú aj svoj vek, čo ich predurčuje k tomu, že z nich budú dobrí a zodpovední rodičia.

Marián Gáborík



 túži po rodine

 mal súrodenca

 zmysel pre disciplínu

 je vyzretý a má v živote jasno

 jeho kariéra je na konci, môže sa venovať dieťaťu

 finančne je zabezpečený

 na založenie rodiny už má vek

Ivana Gáboríková



 vyrastala so súrodencom

 celú mladosť bola v kolektíve - tancovala

 môže si dovoliť prerušiť kariéru

 je finančne zabezpečená.