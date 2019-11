V Námestove sa najbližší lúčili s Adriánom Sivoňom: Spoluhráči mu dali do neba loptu

Spoločne ho odprevadili na druhý svet! Talentovanému futbalistovi Adriánovi Sivoňovi († 17) prišli dať v stredu na cintoríne v Námestove posledné zbohom trúchliaca rodina, kamaráti či bývalí spoluhráči.

S tragicky zosnulým mladíkom, ktorého smrť šokovala celé Slovensko, sa rozlúčilo prakticky celé mesto.

Užialená rodina, kamaráti a spoluhráči v slzách prišli odprevadiť na poslednej rozlúčke mladého talentovaného futbalistu z Námestova. Po jednom pristupovali k otvorenej bielej rakve nielen Adriánovi najbližší, posledné zbohom prišli dať spolužiaci, tréneri, spoluhráči z rodného Námestova, Trenčína či Ružomberka, kde jeho skvele naštartovanú kariéru ukončila nepochopiteľná tragédia. Uslzení ľudia, ktorých prišlo na cintorín zhruba 500, po jednom kládli k rakve biele kvety, alebo sa len ticho pomodlili.

„Spoznali sme sa v Trenčíne, kde nejaký čas hral futbal. Bol to skvelý chalan. Tichý, ale milý. Občas sme si aj písali, len potom sa nejako odmlčal,“ prezradila so slzami v očiach kamarátka z Trenčína s tým, že nemôže stále uveriť, že sa to naozaj stalo.

Jediná otázka, ktorú si od tragickej udalosti všetci kladú je: „Prečo to len Adrián urobil?“ „Chceme, aby sa to zo strany polície riadne prešetrilo. Urobíme všetko pre to, aby sa celý prípad objasnil. Podrobnejšie sa vyjadríme neskôr. Momentálne nemôžeme, všetko to, čo sa stalo nás, ešte veľmi bolí,“ povedala pre Nový Čas trúchliaca rodina.