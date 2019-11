Bývalý útočník belasých Medveď pred duelom EL: Využije Slovan krízu Besiktasu?

V Slovane bol iba jednu sezónu (1998/1999) a hneď sa tešil z majstrovského titulu.

Jediného vo svojej 15-ročnej kariére, hoci hrával za všetky tri bratislavské kluby Slovan, Inter a Petržalku či v deväťdesiatych rokoch za silný a úspešný 1. FC Košice.

Tomáš Medveď (45), šéf Klubu ligových kanonierov, dnešný duel Slovana v EL na trávniku Besiktasu (o 19.00 hod., PP Dvojka) nevypustí. Cestu belasých pozorne sleduje. Aj keď nastúpia na ihrisku posledného tímu K-skupiny, nebudú to mať jednoduché. „Besiktasu sa v európskom pohári vôbec nedarí. Trápi sa, je v kríze. Naopak, Slovan vidím ako konsolidované mužstvo. Vie sa skoncentrovať a môže priniesť dobrý výsledok, ktorý by ho udržal v hre o postup.“

Po svalovom zranení sa vracia do tímu Moha. Jeho prítomnosť na istanbulskom ihrisku by bola veľkou vzpruhou pre mužstvo. V poriadku by malo byť aj rameno brankára Dominika Greifa. Ešteže má slovenský majster Andraža Šporara. V lige proti Seredi oddychoval, no keď nastúpil, v rozpätí piatich minút strelil dva góly. „V tomto zápase bolo pekne vidieť, kde je Šporar a čo pre Slovan znamená. Vie vyťažiť z minima maximum.“ Besiktas je v skupine posledný bez zisku jediného bodu. Strelil iba štyri góly.

„Turecký tím pôsobí kostrbatým dojmom. Nemá fazónu. Môže robiť vzadu chyby. Vo vybičovanej atmosfére však budú fanúšikovia trinástym hráčom Besiktasu. Ak slovanisti pristúpia zodpovedne k defenzíve, rysuje sa im príležitosť na rýchle brejky a prekvapenie,“ predpovedá Medveď. Slovan môže dnes napriek víťazstvu stratiť všetky šance na postup zo skupiny v prípade remízy v dueli Braga - Wolverhampton.

Čo udrží Slovan v hre o postup aj pred 6. kolom?

- víťazstvo nad Besiktasom

- triumf Bragy nad Wolverhamptonom

- trojbodový zisk Wolverhamptonu v Brage