Hrozivý prípad z východného Slovenska: Lucku (2) v škôlke uhryzol chlapček, skončila na operačnom stole

Bežný deň v škôlke na východe Slovenska sa v sekunde zvrtol. Dvojročné dievčatko skončilo v nemocnici.

Malú Lucku pohrýzol do chrbta rovesník takou silou, až musela navštíviť lekára. Dievčatko podstúpilo operačný zákrok a podľa mamy, to tým nekončí. Na operačnom stole skončí znova. O prípade informovala televízia Joj.

"Keď som ten kúsanec videla, tak som sa zhrozila ako ju kusol. Tak čo prvé, išli sme na pohotovosť," prehovorila pre televíziu mama Monika. Lucka dostala protizápalovú masť, no jej stav sa zhoršil. "Jej tá koža odumrela, z večera do rána jej koža sčernala," dodala. Dievčatko museli napokon operovať v košickej nemocnici. Lekári mame odporučili aj plastickú operáciu pre malú Lucku.

K incidentu sa vyjadrilo aj vedenie materskej škôlky. Situácia ich veľmi mrzí, no vinu hádžu na mamu chlapčeka. Ženu vraj niekoľkokrát upozornili na nevhodné správanie jej syna. "Je to trieda najmenších detí, kde sú neustále dve učiteľky, ktoré dbajú na bezpečnosť a zdravie detí. Mamičku chlapčeka sme viackrát upozorňovali na nevhodné správanie a pokúšali sme sa to riešiť. Rodičia, až kým sa nedozvedeli o tejto reportáži, s materskou školou vôbec nekomunikovali," uviedla riaditeľka materskej školy Lucia Burdová.