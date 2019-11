Smer-SD zverejnil kandidátku: Jednotkou bude Pellegrini, číslo tri vás prekvapí

Vládny Smer-SD povedie do budúcoročných parlamentných volieb premiér Peter Pellegrini.

Predseda strany Robert Fico bude na kandidačnej listine dvojka, tretia je ministerka vnútra Denisa Saková. Oznámil to Fico na tlačovej konferencii po tom, ako predsedníctvo kandidačnú listinu odobrilo. Martin Glváč nekandiduje. "Peter, držím ti palce, ty budeš držať mne, budeme si navzájom chrániť chrbát, inak to nepôjde," povedal Fico, podľa ktorého je medzi ním a premiérom súzvuk. "Chceme ísť do víťazného konca," doplnil Fico, ktorý sa chce v kampani venovať mobilizácii štruktúr.

Pellegrini poďakoval za dôveru, ktorú do neho strana vložila, a že môže viesť stranu do volebného súboja. Ocenil, že na kandidátke sa spája skúsenosť aj nové tváre. "Dáva to dobrý základ, aby táto kandidátka ukázala, že Smer-SD vie reagovať na aktuálnu dobu a že sa aj my vyvíjame v čase," uviedol Pellegrini, ktorý chce hájiť sociálnu demokraciu. "Budeme sa snažiť doviesť stranu k víťazstvu vo voľbách," vyhlásil s tým, že Smer-SD urobí všetko preto, aby mohol opäť zostavovať vládu.

Na štvrtom mieste je vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši, piaty poslanec Juraj Blanár. Nasleduje minister hospodárstva Peter Žiga, minister financií Ladislav Kamenický, poslanci Jaroslav Baška a Erik Tomáš. Prvú desiatku uzatvára vedúci úradu vlády Matúš Šutaj Eštok. Celú kandidačnú listinu zverejní Smer-SD neskôr. Fico však potvrdil, že 11. miesto má Ľuboš Blaha, 12. je minister práce Ján Richter.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.