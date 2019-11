Inzerát Slováka, ktorý si hľadá frajerku, vás dostane: 10-centimetrové nechty neakceptujem

Skúsil šťastie! Slovák zverejnil inzerát na Priznaniach žien, kde si hľadá svoju budúcu partnerku.

V dnešnej dobe je internet najčastejšou voľbou, ako osloviť potenciálnu polovičku. Skúša to aj tento mladý muž, ktorý sa odvážil napísať na Priznania žien, čím si zvýšil svoje šance.

"Zdravím vás priatelia. Týmto by som chcel osloviť svoju budúcu polovičku a zároveň zahájiť výberové konanie na dievča, ktoré sa nájde v týchto vetách. Na veku mi nejako extra nezáleží, hlavne aby tam nebol taký rozdiel, že by si mi mohla byť mamou alebo naopak dcérou. Ja mám 29 ale fyzicky sa cítim na oveľa menej. Mohla by si byť z okresu Topoľčany alebo aspoň z NR kraja, ale kilometre nie sú prekážkou. Bol by som rád, keby si sa venovala nejakému športu, mňa v poslednom čase chytilo behanie, ale nepohrdnem ani fitkom (samozrejme, to nie je podmienka). Mám rád aj turistiku a prechádzky na čerstvom vzduchu, mohla by si mať rada aj zvieratká, preferujem psíkov, ale zase ich neuprednostňujem pred ľuďmi. S mačkami nie som veľký kamarát, ale znesieme sa. Niečo o mne som prezradil v predchádzajúcich vetách, viac osobne. Rozhodol som sa ťa nájsť týmto spôsobom, nakoľko ostatné zlyhali a nemám čas na hľadanie partnerky štandardným spôsobom (aj keď tento spôsob je už viac bežný ako klasika). Ja mám veľmi v obľube usmiatych a pozitívne naladených ľudí, rád sa smejem a nemám rád klamstvo a faloš, asi len to jediné ma dokáže nahnevať. Úprimnosť nadovšetko. Ocenil by som ženu do voza aj do koča, ktorá by ma zaujala svojou prirodzenosťou (čiže 10 cm nechty neakceptujem). Ak si sa našla v týchto vetách, nechaj prosím v komente ♥ ja sa ti ozvem. Čauko."