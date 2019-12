Srdcom hotela IMPOZANT sú ľudia – zákazníci a personál!

Štvorhviezdičkový hotel Impozant sa nachádza v malebnom prostredí stredného Slovenska, vo Valčianskej doline, blízko mesta Martin. Hotel v uplynulom roku prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a teší sa vysokej návštevnosti a spokojnosti klientov.

Fotogaléria 24 fotiek v galérii

Viac o tomto krásnom mieste nám prezradila riaditeľka hotela Barbora Kubincová, MBA:

„Počas rekonštrukcie sme veľmi dbali na prepojenie zákazníka s prírodou, preto sa celé spoločné priestory vyznačujú presklenými oknami od podlahy až po strop. Rekonštrukciou sme dosiahli skutočne originálne a jedinečné zastúpenie v slovenskom hotelierstve. Hostia sa tak môžu kochať prírodou naozaj celý deň.“

Pohodlie s pocitom domova

Hotel ponúka ubytovanie v 33 komfortných izbách a tiež v 2 luxusných priestranných apartmánoch, ktoré sa nachádzajú na najvyššom poschodí hotela. Z dvoch terás sa hosťom naskytne naozaj krásny výhľad na lyžiarske stredisko či vodnú nádrž. Hotel je tiež pet friendly, tzn. že hostia sa môžu ubytovať aj so svojimi domácimi miláčikmi. Na prízemí hotela sa nachádza moderný a štýlový Lobby Bar, dve terasy, konferenčná sála s kapacitou 160 osôb a taktiež hotelová reštaurácia. Reštaurácia ponúka stravovanie formou polpenzie, denné obedové menu či jedinečné Á La Carte menu. Pre športových nadšencov je k dispozícií hotelové fitness centrum a bowling centrum so štyrmi profesionálnymi dráhami a nočným barom. „Za najväčšie lákadlo považujeme wellness centrum, ktoré sa rozlohou a počtom sáun a atrakcií stalo najväčším wellness centrom v Turci. Ponúka päť sáun, ochladzovací bazén, bazén s protiprúdom, vírivku s výhľadom na svah a obsluhou, wellness bar, relaxačnú zónu a mnoho ďalšieho,“ doplnila ponuku služieb riaditeľka hotela Barbora Kubincová. Hostia si taktiež môžu vybrať zo širokej ponuky masážnych procedúr.

Hostia sa rozhodne nenudia!

Zimná sezóna je z hotelierskeho hľadiska určite zaujímavá a keďže hotel Impozant je vystavaný priamo v lyžiarskom stredisku Snowland, je vyhľadávaným miestom najmä v zime.

Ponúka pobytové balíčky so zľavou na denný skipass až 50 %. Skipass si hosť komfortne vyzdvihne na recepcií, cestou na svah si zoberie lyže z hotelovej vykurovanej lyžiarne a k lanovke to má už naozaj iba pár krokov. „Počas zimy nás vyhľadávajú hlavne rodinky s deťmi od naozaj útleho veku,“ upresnila riaditeľka hotela a dodala: „Deti i dospelých počas celej zimnej sezóny zabávajú profesionálni animátori, vytvárajú pestrý program, pri ktorom sa zabaví naozaj každý.“ Rovnako v zime často prebiehajú firemné teambuildingy na svahu či pri iných zimných aktivitách. Pre hostí je raz v týždni pripravený večer so živou hudbou pri dobrom drinku, kde vždy panuje príjemná rodinná atmosféra. „Na zimu taktiež plánujeme pre našich hostí aj úplnú novinku – saunové rituály v našom wellness, takže sa sami veľmi tešíme na nové výzvy,“ prezradila novinku tohtoročnej zimy pani riaditeľka.

Malebné prostredie nielen v zimnej sezóne

V ostatných rokoch ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú rôzne turistické trasy a chodníky a v Turci je naozaj čo vidieť! Hotel sa nachádza pri pohorí Malej Fatry, ktorá je sama o sebe turistický raj. Rovnako to nie je ďaleko do Veľkej Fatry, kde si prídu na svoje aj tí menej nároční turisti, napríklad krásnou prechádzkou v Gaderskej doline. V regióne to tiež prekvitá rozvíjajúcimi sa cyklotrasami. Hostia si priamo v hoteli môžu zapožičať bicykle či kolobežky a objavovať krásy prírody. Okolo vodnej nádrže pri hoteli je tiež vystavaná takmer 1 km dlhá asfaltová dráha ideálna na beh, bicykel, korčule, kolobežky či príjemné prechádzky. V okolí sa tiež nachádza Múzeum slovenskej dediny, AQUAPARK, kúpaliská, hrady, zámky, kostoly, možnosti splavu rieky Váh či jazdy na koni.

Moderné priestory pre firemné akcie či svadby

V uplynulom roku si v hoteli povedalo „áno“ vyše 10 párov. Vzhľadom k polohe v krásnej prírode môžu mať mladomanželia, ako sa povie – všetko pod jednou strechou. „Vieme pripraviť obrad priamo na lúke či pri jazere, zároveň sú tu nádherné miesta na svadobné fotenie. Luxusné priestory, otvorená komunikácia, kompletný catering spojený s gastronomickým zážitkom a milý, profesionálny personál je u nás samozrejmosťou,“ vyzdvihla prednosti hotela Barbora Kubincova. Okrem svadieb a rodinných osláv priestory tiež využívajú spoločnosti na rôzne firemné akcie, eventy, konferencie, školenia či teambuilding.

Tajomstvo úspešnej prevádzky hotela

Snom každého hoteliera je spokojný klient, ktorý sa do hotela bude rád vracať. Tento dojem pre hostí však z veľkej väčšiny dotvára práve personál. „Tak ako sa snažíme hosťom navodiť príjemnú, priateľskú a rodinnú atmosféru, tak sa túto atmosféru snažíme rozvíjať medzi sebou, aby sa každý cítil dobre, mal chuť pracovať a práca ho naozaj bavila. Srdcom nášho hotela sú práve ľudia – naši milí hostia a náš skvelý personál,“ dodáva na záver riaditeľka hotela, Barbora Kubincová. A vďaka týmto spojeniam vzniká celok, ktorým je aj hotel IMPOZANT – miesto s pocitom domova.

Viac na www.impozant.sk