Peter Marcin v koncoch: Pri nakrúcaní Susedov im jedna vec urobila poriadny škrt cez rozpočet

Obľúbený seriál Susedia vzkriesili jeho tvorcovia Peter Marcin a Andy Kraus pred vyše rokom a stále sa teší veľkej priazni divákov. A hoci vymýšľať toľké roky stále nový námet je poriadna drina, obom humoristom sa to stále darí. Napriek tomu sa sem tam pri výrobe poriadne zapotia, čo potvrdil aj samotný Marcin. Odhalil totiž nielen to, prečo boli v časovom strese, no aj novinky, na ktoré sa diváci môžu tešiť na budúci rok!