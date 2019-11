Hviezda Profesionálov Csongor Kassai: Kam príde, dostane len jednu otázku

Momentálne ho môžete vidieť v komediálnom seriáli Jojky Hrobári, kde dokážu postavy komunikovať so zosnulými.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Csongor Kassai (47) by sa vraj v skutočnom živote ešte raz porozprával so svojou sestrou, ktorá náhle zomrela, keď mala len päť rokov. Hovorili sme aj o jeho ekologickom cestovaní, zranenej ruke či nečakaných problémoch s maďarčinou.

V poslednom čase ste vraj mali trochu viac voľna. Viete oddychovať? Ráno si poriadne pospať?

Áno, viem si pospať. (smiech) Herecká práca nemá v podstate žiadnu pravidelnosť, niekedy musíte zároveň s východom slnka stáť pred kamerou, alebo točíte nočné scény, inokedy celé dni skúšate v divadle. O to viac si vážim voľné dni, s ktorými si naozaj môžem urobiť, čo len chcem. Rozložím si ich tak, aby som mal na všetko čas.

Diváci vás momentálne môžu vidieť na Jojke v komediálnom seriáli Hrobári. Sledujete úspech či neúspech projektov, v ktorých hráte?

Stane sa, že sa mi dostane do uší, napríklad v prípade filmov, že sme na nejakom festivale dostali cenu. Pri seriáloch je to ťažšie, peoplemetrové výsledky sa ku mne nedostanú, ale, samozrejme, viem, že Profesionáli majú úspech aj po rokoch. Súdim aspoň podľa toho, že ich opakujú skrz-naskrz v rôznych časoch. Kamkoľvek idem na zájazd, tak druhá alebo prvá otázka je, či ich ešte budeme točiť. (smiech) Nebudeme.

Zaujímavou zápletkou v spomínaných Hrobároch je, že po konzumácii zázračnej bryndze mohli postavy komunikovať so zosnulými, ku ktorým mali najbližšie. S kým by ste sa chceli v skutočnom živote ešte raz porozprávať vy?

Rád by som sa porozprával so sestrou, lebo sme sa „rozdelili“ tak skoro, že nebol čas na to, aby som si poriadne uvedomil, aké by to bolo, keby som mal staršiu sestru.