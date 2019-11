Megalúpež v Drážďanoch: Polícia je bezradná, žiadnu horúcu stopu nemá

V prípadu vykradnutej drážďanskej klenotnice Grünes Gewölbe (Zelená klenba) nemajú nemeckí policajti zatiaľ žiadnu horúcu stopu, vychádzajú ale z toho, že čin bol dobre pripravený a že išlo o dielo profesionálov.

Od obyvateľov Drážďan dostali policajti po výzve takmer 100 tipov, ktoré preverujú. Hoci zlodeji ukradli množstvo vzácnych predmetov, rozsah škôd nie je zrejme taký veľký, ako sa pôvodne predpokladalo. Podľa riaditeľa klenotnice brali zlodeji cenné predmety skôr náhodne. V stredu sa Rezidenčný zámok otvorí návštevníkom, samotná klenotnica ale zostane v dohľadnej dobe uzavretá.

Do prísne stráženej klenotnice v pondelok pred 05:00 prenikla dvojica neznámych páchateľov, ktorí odcudzili množstvo cenností. Do budovy Rezidenčného zámku, kde sú zbierky vystavené, sa dostali oknom s mrežou, v sále klenotnice potom sekerou rozbili jednu z vitrín so šperkami z 18. storočia a časť ich ukradli. Čo presne zobrali, stále nie je jasné, polícia v utorok zaisťovala stopy. Až popoludní sa do klenotnice prvýkrát nakrátko dostal jej riaditeľ Dirk Syndram.

"Z briliantovej súpravy vzali veľmi dôležité šperky," povedal. Medzi ukradnutými predmetmi sú aj zdobené náramenníky, veľká diamantová brošňa alebo náhrdelník saskej kráľovnej. "Menšie časti ale zostali," dodal Syndram. Podľa neho to vyzerá tak, že lupiči brali, čo im prišlo pod ruku. "Išlo skôr o to, čo sa trblietalo," povedal a dodal, že tak zrejme nepracovali pre žiadneho zberateľa so "špeciálnym záujmom". Podľa riaditeľa klenotnice postupovali zlodeji veľmi profesionálne. "Vedeli presne, čo robia," povedal. "Bolo to skoro ako Mission Impossible," uviedol s odkazom na slávny hollywoodsky film.

Slabinou zabezpečenia podľa Syndrama bola vitrína. "Predpokladali sme, že by človek musel do skla biť sekerou štvrť hodiny, aby ju poškodil," povedal. V skutočnosti stačilo v pondelok zlodejom niekoľko sekúnd. "To, čo nám dodávateľ sľuboval, nedodržal," posťažoval sa riaditeľ Zelenej klenby. Syndram tiež uviedol, že páchatelia niektoré exponáty postriekali bielym práškom, zrejme takým, aký sa používa na hasenie, aby za sebou zamietli stopy. Zasiahnuté ním boli perlové šperky a zatiaľ nie je jasné, v akom sú stave.

Už v pondelok boli zverejnené fotografie desiatich ukradnutých umeleckých predmetov. V utorok sa ale ukázalo, že dva z nich iba zapadli a na prvý pohľad neboli vidieť. Celkovo bolo cenných predmetov vo vitríne asi 100. Tiež šéfka saských štátnych zbierok Marion Ackermannová v utorok povedala, že v klenotnici "zostalo viac predmetov, ako sme si pôvodne mysleli". Možno je podľa nej dobre, že v čase krádeže bola v klenotnici úplná tma. "Tak sa podarilo, že (zlodeji) celý rad diel neodniesli," dodala. "Ak by svietilo svetlo, určite by vzali ešte niektoré ďalšie predmety," povedal šéf bezpečnosti múzea Michael John. Podľa neho sa ročne na zabezpečenie Rezidenčného zámku vynaloží osem miliónov eur. John tiež bránil voči kritike pracovníkov ostrahy, ktorí podľa neho urobili všetko, čo bolo v ich silách.

Už v pondelok zástupcovia klenotnice hovorili o tom, že hodnotu ukradnutých predmetov nemožno vďaka ich jedinečnosti a historickému odkazu vyčísliť. Polícia sa zatiaľ okrem iného snaží zaistiť stopy DNA, čo je ale zložité v múzeu, ktoré navštevuje veľké množstvo ľudí. Podľa policajtov zlodeji postupovali veľmi profesionálne, dvoch pri čine zaznamenala kamera, možno mali komplica. Zatiaľ sa vyšetrovateľom, ktorí preverujú aj desiatky tipov od verejnosti, podarilo potvrdiť, že spálená Audi A6, ktorú našli v podzemnej garáži v drážďanskej štvrti Pieschen, skutočne poslúžila páchateľom k úteku. Objavili v nej totiž nástroje použité pri lúpeži. Majú tiež za to, že s krádežou súvisí aj požiar elektrického rozvádzača pod Augustovým mostom. Kvôli nemu v čase činu nefungovalo pri Rezidenčnom zámku verejné osvetlenie.