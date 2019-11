Muž kúpil nadštandardne obdareného čokoládového Mikuláša: Penis ako bonus!

Jason Greaves si v miestnom supermarkete kúpil čokoládového Mikuláša. Keď uvidel, čo sa v čokoláde nachádza, zostal v nemom úžase.

28-ročný muž z anglického mesta Blackley si kúpil v miestnom Tescu čokoládového Mikuláša. "Mal som chuť na niečo sladké. Čokoládu som si vzal domov, aby som sa o ňu mohol podeliť so svojou priateľkou Candice," konštatoval.

"Avšak, keď som videl, čo sa nachádza v spodnej časti čokoládovej figúrky, nevedel som ovládnuť svoj smiech," dodal. Následne si pár spravil pár záberov na pamiatku. Mladý muž, ktorý je riaditeľom odevnej spoločnosti, totiž kúpil Mikuláša s penisom vnútri. Nedotkol sa ho, aby mohol kontaktovať Tesco a upozorniť ich na možnú zlú šaržu tohto sortimentu. "Neviem, či to bola nehoda, ale určite to bolo viac než náhoda," hovoril šokovaný Jason.

Napriek tomu, že spolu s priateľkou považovali situáciu za vtipnú, sú si vedomí následkov v prípade, že by čokoládu rozbalilo dieťa. "To by bol iný príbeh," dodali. „Ľutujeme ... Vyzerá to, že Otec Vianoc pri tejto príležitosti odhalil príliš veľa. Samozrejme, ak chce zákazník vrátiť produkt, môže tak spraviť v najbližšom Tescu,“ povedal hovorca spoločnosti.