Toto nik nečakal! Slávna speváčka okradla Williama a Kate: Ich reakcia je hitom internetu

Camila Cabelo nedávno navštívila Kensingtonský palác. A neodišla z neho naprázdno.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

„Nikomu nehovorte, čo sme urobili s mojou matkou," varovala 22-ročná kubánsko-mexická speváčka moderátora Grega Jamesa v rozhovore pre BBC 1. "Boli sme v Kensigtonskom paláci, kde sme sa mali stretnúť s princom Williamom a Kate. Napadlo mi, že by som mohla niečo ukradnúť. ´Ukradni niečo, ukradni tú ceruzku,´ počula som," prekvapila úprimnosťou Camila.

"Naozaj to mám spraviť? Toto odo mňa vyžaduješ?" pýtala som sa samej seba. "A dokázala si to," potvrdil James, že Camila prijala výzvu. "Nikdy sa nevzdávam. Ak som sa v živote niečo naučila, tak je to presne toto," vtipkovala Camila predtým, než priznala, že túto výzvu od samej seba prijala. Neskôr James Camilu bonzol jednému zo zamestnancov paláca.

„Ukradnutú ceruzku som nenápadne vložila do kabelky mojej mamy, ktorá ju chcela v momente vrátiť na pôvodné miesto," rozprávala Camila ďalej. "Nie, musíme to vrátiť. Musíme vrátiť ceruzku," rozhorčene reagovala na krádež jej matka, avšak Camila si stála za svojím.

„Je mi to ľúto, William a Kate,“ ospravedlnila sa tak vojvodovi a vojvodkyni z Cambridgeu. "Úprimne, včera v noci som nemohla zaspať, ťažilo ma to," dodala. Zdá sa, že kráľovská rodina vzala krádež s nadhľadom a na tweet reagovala vtipným emotikonom.