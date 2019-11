Nové skutočnosti v prípade zavraždenej Violy († 34): Prehovoril jej zahraničný expriateľ!

Chcela odísť zo Slovenska? Od vraždy krásnej modelky a fotografky Violy Macákovej († 34), ktorú našli dobitú a sexuálne zneužitú v bratislavskom prístave, ubehli dva týždne.

Nad brutalitou tohto činu naďalej visí množstvo otáznikov a nikto nedokáže pochopiť, prečo musela mladá žena umrieť. Okrem toho, že na povrch vyplávali informácie o Violinom pôsobení v Apoštolskej cirkvi - Otcov dom, prehovoril aj jej dávny zahraničný priateľ Tee Roy Tang. Viola ho totiž týždeň pred smrťou chcela navštíviť v Austrálii. Aký cieľ mala mať jej záhadná cesta do zahraničia? Fotogaléria 25 fotiek v galérii

Za brutálne ubitou a znásilnenou modelkou a učiteľkou angličtiny smúti nielen rodina a jej nabližší, ale aj priatelia či známi. Všetci totiž jednohlasne tvrdia, že Violu poznali ako mimoriadne citlivého človeka s dobrým srdcom a s jej trpkým osudom sa zmierujú len ťažko. Od jej smrti prešli dva týždne a každým dňom vyplávajú na povrch nové skutočnosti, ktoré by mohli pomôcť orgánom činným v trestnom konaní doplniť mozaiku Violinho života. Najmä posledných dní pred ohavnou vraždou. Pred pár dňami na verejnosť prenikli informácie o cirkevnom spolku, ktorý modelka navštevovala a najnovšie sa ozval aj človek, ktorému patrilo jej srdce.

Osudné rozhodnutie?

Brutálna smrť krásnej učiteľky angličtiny sa nesmierne dotkla aj jej expriateľa z Austrálie. O tom, čo sa stalo, sa dozvedel až v uplynulú nedeľu (24. 11.) a zlomilo mu to srdce. V dlhokánskom statuse na sociálnej sieti priznal, že ho teraz sužujú výčitky svedomia. „Poprosila ma, či ma môže navštíviť v Austrálii. Jediné, čo cítim, je smútok a bolesť. Kiež by som si mohol vziať jej bolesť,“ vylial si srdce zlomený Tee Roy Tang a pokračoval: „Moje srdce je také zlomené po tom, čo som sa dozvedel tieto hrozné správy. Viola bola taká dobrá a milujúca. Vždy chcela pomôcť ostatným a urobiť tento svet lepším akýmkoľvek spôsobom,“ ponoril sa do spomienok na svoju niekdajšiu lásku.

Ako ďalej uviedol, s Violou boli v kontakte. Mala mu písať len týždeň pred vraždou, pričom ho chcela navštíviť v Austrálii. Dôvody tejto nečakanej návštevy Tee síce nevedel, ale nesúhlasil s tým. Návštevu odmietol preto, že sa podľa vlastných slov už posunul ďalej. „Sedím a premýšľam, že ak by som jej povedal, nech príde, mohol som ju uchrániť od hrozného konca,“ píše zúfalé riadky muž, ktorý ľutuje, že svojej niekdajšej láske nepomohol.

„Spolu s Violou sme chodili dva roky. Obaja sme robili modeling a cestovali spolu do rôznych krajín,“ zaspomínal na svoju expartnerku. Mladí ľudia teda netvorili pár iba v súkromí, ale spájala ich práca. Roy s exotickým zovňajškom sa spolu s Violou objavil aj na obálke svetového časopisu svadobnej kolekcie. Bolo to ešte v roku 2006. Z jeho slov je zrejmé, že modelka sa rozišla s ním, no napriek tomu ostali dobrými priateľmi.

Zbierka pre rodinu

Napriek bolesti a trápeniu, ktoré model Tee Roy Tang v týchto dňoch prežíva vo svojom vnútri, rozhodol sa pomôcť Violinej rodine. Vytvoril verejnú zbierku, výťažok ktorej by mal zastrešiť náklady modelkinej rodiny súvisiace s prípravou pohrebu a pomníka. Jeho cieľom je vyzbierať 14-tisíc eur. „Viola bola najláskavejšou ženou a dušou,“ napísal Tang prostredníctvom internetovej stránky. Zároveň doplnil, že ho požiadali o to, aby prišiel na Slovensko a pomohol s vyriešením prípadu svojej bývalej lásky.

Odpútanie od cirkvi?

Fotografka a modelka Viola († 34) mala dlhodobo navštevovať stretnutia Apoštolskej cirvi - Otcov dom, kde sa stretla aj s pastorom Vladimírom Žákom, ktorý je taktiež učiteľom angličtiny. Podľa medializovaných informácií sa Viola snažila od cirkevného spolku odpútať.