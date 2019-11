Zlatá lopta 2019: Messi ju má vyhrať rekordný šiestykrát!

Katalánsky Mundo Deportivo v tom má jasno ešte skôr ako svetlo sveta uzreli oficiálne výsledky! Tie spozná futbalový svet v pondelok 2. decembra, no denník tvrdí, že Zlatú loptu za rok 2019 dostane Lionel Messi (32).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Sám Leo sa ešte chýrom, že do jeho zbierky pribudne táto vysoko cenená futbalová trofej už šiesty raz, bráni a vyzdvihuje spoluhráčov nielen v Barcelone, ale aj v reprezentácii Argentíny. „Bez nich by som nezískal žiadnu trofej. Ja síce preberám ocenenia, ale pričinili sa o nej všetci moji spoluhráči,“ tvrdí Messi, ktorý si uvedomuje, že tentoraz tých ocenení nebolo toľko ako kedysi. Vo farbách katalánskeho veľkoklubu sa síce stal majstrom Španielska, ale v Lige majstrov, ani v drese Argentíny s Copa América sa nedostal do finále.

Mundo Deportivo vie aj ďalšie poradie v tradičnej ankete. Druhý vraj bude Holanďan hrajúci v drese FC Liverpool Virgil van Dijk (28) a až tretí bude Cristiano Ronaldo (34), ktorý má doma päť trofejí menom Zlatá lopta, a treba uznať, že za hodnotené obdobie získal viac úspechov ako Messi. V drese Juventusu získal taliansky titul, v drese Talianska vyhral premiérový ročník Ligy národov.

Inak oficiálne výsledky ankety magazínu France Football vyhlásila 2. decembra v Paríži.