Staré skrutky, klince a hrdzavé rúry zásadne nevyhadzuje: Bývalý vojak vyrába z haraburdia psy aj robota

Staré skrutky, klince a hrdzavé rúry zásadne nevyhadzuje. Bežný odpad končí v dome a v záhrade šikovného Rožňavčana ako umelecké dielko. Bývalý vojak z povolania Juraj Kentoš (43), ktorý pracuje ako zámočník v zahraničí, vytvára z haraburdia zaujímavé predmety.

Pri výrobe v dielni trávi hodiny, niektoré ozdoby však zvládne aj za pár minút. „Vždy to závisí od toho, čo sa mi dostane do rúk,“ prezradil šikovný remeselník a dodal, že vždy treba nájsť tie správne súčiastky. Zásadne ide o odpad, ktorý by skončil na šrotovisku. Vhodné sú podľa neho rôzne spružiny, zvyšky zo záhradného náradia, či ozubené kolieska. „Všetko robím pre vlastnú potrebu, no nevylučujem, že raz tieto originálne dekorácie a bytové či záhradné doplnky nebudú len pre moje a rodinné potešenie,“ uzavrel Gemerčan.