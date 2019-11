Rozhovor s herečkou Monikou Potokárovou († 27), ktorý nemal nik vidieť: Volala o pomoc?!

Najhoršie ráno v živote! Herec Robo Roth (47) bol nielen manželom, ale aj hereckým kolegom Moniky Potokárovej († 27), ktorá v podelok predčasne odišla z tohto sveta z jej vlastného rozhodnutia.

Zarážajúci je pritom fakt, že o tom, že prežíva náročné obdobie hovorila už minulý rok v relácii u Adely Vinczeovej (39). K tragickej udalosti, ktorá ostro ranila srdcia najbližších, došlo v umelcovom bratislavskom byte. Monikine nehybné telo bez života objavil práve jej manžel Roth, ktorý ráno vzápätí privolal záchrannú službu. Krutou iróniou osudu sa tragédia odohrala v deň, keď mal oslavovať veľký herecký úspech na filmovej premiére.

Roth a Potokárová sa mali v tajnosti zosobášiť na jar v Bruseli. Ich manželské šťastie však, žiaľ, trvalo iba pár mesiacov. V pondelok prišla správa, že život mladučkej brunetky vyhasol. Do bratislavského bytu boli privolaní v pondelok o 9.11 ráno záchranári, lekár však už len skonštatoval smrť. Pohľad na nehybné telo mladej ženy nepochybne najviac zabolel a zasiahol práve herečkinho manžela.

„Robo našiel Moniku, keď sa v pondelok ráno zobudil. Viete si predstaviť, aké to muselo byť..,“ povedal Novému Času zdroj. Roth bol nielen Monikiným manželom, ale aj hereckým kolegom. Ako to však už vo vzťahoch býva, nie sú vždy len prechádzkou ružovou záhradou. Dvojicu delil nielen dvadsaťročný vekový rozdiel, ale niekedy aj rozličné pohľady na veci. „Občas to medzi nimi poriadne iskrilo, ale milovali sa,“ prezradil človek z okolia páru. Nikto si nedovolí pochybovať o tom, že ich spájala skutočná láska.

Volanie o pomoc?

Po tragickej správe, že si herečka siahla na život, si verejnoprávna televízia plánovala uctiť jej pamiatku. Potokárová sa vlani objavila v relácii Trochu inak, v ktorej ju spovedala Adela Vinczeová. K zmenám v programe nakoniec nedošlo. Kompetentní šou s herečkou zrušili. Vyzerá to tak, že relácia neprešla kontrolou a RTVS netuší, čo odvysielala. „Mám diapazón depresívnych úloh. Veľmi to prospieva môjmu psychickému zdraviu. Tak je momentálne nastavený repertoár. Teraz skúšam Antigonu, pôjdem živá do hrobky, veľmi sa na to teším,“ povedala Monika. Adelu zaujímalo, ako to vplýva na jej mladý život.

„Ako to vplýva na môj život. No...,“ reagovala a zostala ticho. Vzápätí jej moderátorka skočila do reči. „Asi takto.“ Potokárová sa snažila celú vec vysvetliť. „Tak, je také obdobie... Neviem. Snažím sa potom nejako ventilovať. Rada plávam. Také tie normálne veci. Teraz som si zobrala kocúra z cintorína, čierneho. Naozaj. Prišlo mi ho ľúto, tak som si ho zobrala. Teraz sa rozčúlim zasa tým, že je hrozne živý, všetko mi driape, všade hlina, tak tým sa ventilujem,“ prekvapila Potokárová.

„Ventiluješ sa hnevom. Máš dva stavy. Depresiu a hnev. A to sa ti tak strieda. Aha, pekný život,“ reagovala zase Adela, ktorá v tom čase netušila, čo sa v budúcnosti herečke stane.

Zmazali reláciu

„Rozhovor s Monikou bol pre mňa stretnutím s jednou mimoriadne talentovanou, inteligentnou a vtipnou mladou ženou. V aktuálnom kontexte by nebolo vhodné ho vysielať a rozhodne nie nejako hodnotiť,“ povedala včera pre Nový Čas Vinczeová. Ak by si však fanúšikovia herečky chceli pozrieť reláciu z archívu a pripomenúť si jej osobnosť, na stránke televízie by ju nenašli.

RTVS jednoducho pristúpila k cenzúre a reláciu zmazala. K dôvodu tohto zvláštneho kroku sa do uzávierky nevyjadrili. Podľa sociologičky Silvie Porubänovej by mohlo ísť zo strany televízie o obavu, vzhľadom na obdobie, keď sa udiali nejaké nešťastia. „Nechcú teda predbiehať a byť poslom zlých správ, aby sa neuvádzalo, že už počas pôsobenia v relácii u Adely priznala zlý stav,“ dodala.

Náročná práca

O Potokárovej bolo známe, že mala práce nad hlavu. V SND účinkovala bez možnosti alternácie až v dvanástich predstaveniach, v ktorých sa riešia vážne témy.Napríklad v tragédii Antigona je rebelkou, ktorá obetuje samu seba. Ako študentka Connie sa vo Vedľajších účinkoch zapojí do lekárskeho experimentu o nových antidepresívach... Nový Čas Národné divadlo oslovil s tým, či takýto nával práce nebol na jednu herečku priveľkým sústom. Do uzávierky stanovisko neposkytlo.

V SND zmizla akoby nejestvovala

Monika Potokárová († 27) patrila bezpochyby medzi najvýraznejšie tváre mladej generácie našich hercov. V SND stvárňovala náročné postavy, a to až v dvanástich predstaveniach. Divadlo síce v deň úmrtia herečky uverejnilo na svojej stránke smútočný oznam, deň na to však prišiel obrovský šok. Meno umelkyne sa vytratilo nielen zo zoznamu umeleckého súboru Činohry, ale aj zo všetkých predstavení, v ktorých účinkovala.

Namiesto piety zmizla akákoľvek spomienka o nej akoby nikdy nejestvovala. Keď sa o tento nepochopiteľný krok začali zaujímať médiá, po pár hodinách divadlo meno zosnulej Potokárovej na svoju stránku vrátilo. Ak by ste však hľadali akékoľvek slová na jej počesť a pamiatku, pátrali by ste márne. Nič také sa tam počas včerajšieho dňa neobjavilo. Jediné, čo divadlo „stihlo“ urobiť, bolo zrušiť všetky avizované predstavenia, v ktorých herečka predvádzala svoje umenie. Nahradiť ju je totiž nemožné. Nemala za seba alternácie. SND sa k svojej zosnulej hviezde akokoľvek vyjadriť odmietlo.

Zvláštny krok RTVS

Tomáš Czwitkovics, mediálny odborník

Myslím si, že je správne, že RTVS nezaradila reláciu priamo do vysielania, lebo takáto repríza by bola účelová a bez kontextu. Úryvky z rozhovoru by sa napríklad dali citlivejšie použiť v profile o živote herečky. Stiahnutiu relácie z online archívu napriek tomu nerozumiem - tu je to na rozhodnutí používateľov, či považujú za vhodné si rozhovor pozrieť a je jasné, že ten vznikol v určitom čase a mieste.

Je to to isté, ako keby spravodajské weby stiahli akýkoľvek rozhovor s herečkou, v ktorej sa dotýkajú aj citlivých tém - je to súčasť jej verejných vystúpení. Rešpekt k životu a súkromiu herečky môžu médiá prejaviť tým, ako sa téme jej smrti budú venovať teraz a nie tým, že akoby zahladili minulosť.