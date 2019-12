V Smižanoch stvorili adventný rekord: Toto je najväčší veniec Slovenska!

Na jeho príprave si dali naozaj záležať! V najväčšej obci Slovenska, ktorá je aktuálne aj najkrajšou, sa pýšia obrovským adventným vencom.

Z vetví jedle ho až osem ľudí vytváralo celé štyri hodiny a okrem toho, že pekne vonia, skrášľuje Smižany (okr. Spišská Nová Ves). Kahance postupne rozsvietia až v čase adventu, ale 9-metrový priemer a obvod až 27 metrov sú obdivuhodnými parametrami. Taký obrovský veniec v inej obci u nás len tak nenájdeme. Igor Svítok z Knihy slovenských rekordov pripomenul, že priemer až 14,2 metra je naším rekordom a držia ho spred 10 rokov v Štvrtku na Ostrove (okr. Dunajská Streda), no vtedy išlo o jednorazovú akciu. „U nás je to tradícia, ktorá sa ujala a veniec väčší byť nemôže, lebo využívame rozmery pódia na námestí,“ povedala jeho hlavná autorka Anastázia Adamcová, ktorá je vedúcou obecnej knižnice.

Tento rok je tak smižanský veniec najväčším, celkový zápis do knihy rekordov si však nevyslúži. Adamcová spolu s kolegami vytvorili opäť veľmi zaujímavý veniec. Využívajú jedľovú čečinu, ktorú majú z obecných lesov, pričom 1,5 hodiny ju zbierali a zvyšný čas trvalo skladanie priamo na mieste. „Máme patričnú zručnosť, sme zohratí, ale aj kvalitný materiál. Pripravia mi menšie kytičky a ja ich drôtujem a dávam dokopy. A to, či sa to aj páči, nech posúdia iní. Vydrží určite až do Troch kráľov,“ dodala Adamcová. Starostka Miroslava Szitová pripomenula, že symboliku Vianoc si v Smižanoch všetci pripomínajú radi a v najkrajšej obci by podľa nej mal byť aj jeden z najväčších vencov.

Ozdoba v číslach

Obvod venca: 27 m

Priemer venca: 9 m

Koľkí ho skladali: 8

Dĺžka zhotovenia: 4 hodiny

- použili plnú korbu Avie jedľovej čečiny

- konáre z viacerých stromov mali dĺžku až 4,2 metra