Chovali ju ako domáceho miláčika, skutočná pravda ženu dostala: Pozrite, čo sa vykľulo z jej mačky

Zostali jej len oči pre plač! Argentínčanka Florencia Lobo (18) zostala v šoku, keď jej veterinár oznámil, že jej domáce zvieratko nie je mačka, ale puma, ktorú treba vrátiť naspäť do prírody.

Florencia bola s bratom na rybačke, keď začuli plakať nejaké zvieratá. Znelo to ako malé vtáky, a tak sa išla pozrieť bližšie, aby im pomohla. Boli to však dve malé mačiatka. To si aspoň myslela a zobrala si ich domov. Dala im mená Tito a Dani. Tá však po dvoch týždňoch zomrela.

Dievčine tak zostal len Tito, ktorého si nesmierne obľúbila. Ani vo sne jej nenapadlo, že to nie je mačka.hovorí Florencia. Neskôr si však zvieratko zlomilo nohu, a tak ho musela vziať k veterinárovi, kde si vypočula šokujúcu správu – že Tito je vlastne puma. Musia mu vyliečiť nohu a potom ho pustia do voľnej prírody. „Trápi ma to, že mi ho musia vziať, ale vo svojom vnútri viem, že je správne, aby sa vrátil do prírody,“ dodáva.