Kuriózny prípad: Kláštor rušia, matka predstavená sa zaľúbila

Kuriózny prípad! Historický kláštor v Toskánsku musia zatvoriť pre aféru matky predstavenej s miestnym mužom. Sestra Mária (40) odchádza a bez nej kláštor fungovať nemôže.

Kláštor bol postavený v 17. storočí a je zasvätený teológovi Bernardovi Tolomeimu, ktorý žil v 14. storočí. Za svätého ho vyhlásili v roku 1644. Mária pracovala dlhé roky na tom, aby z kláštora vybudovala komunitné centrum, čo sa jej napokon aj podarilo. Ľudia si ju veľmi obľúbili a bola oporným pilierom, bez ktorého komunita nemôže existovať. V kláštore ostala len 80-ročná sestra a dve mladé novicky, ktoré sa oň nevládzu postarať. Musia ho teda zatvoriť a celý škandál je pre všetkých o to bolestnejší.

Mária svoj románik nepopiera, no tvrdí, že jej prípad je nafúknutý. „Je to oveľa komplikovanejšie, ako sa zdá. Všetci plačú a ja plačem tiež. Je to veľmi bolestné pre všetkých, ktorí sú v tom zapojení,“ vyznáva sa matka predstavená.