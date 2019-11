Stálo ho to miesto v NHL? Jaroš vybil protihráčovi zub a dostal dvojitý trest

Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš (23) si v tejto sezóne obliekol dres Ottawy Senators zatiaľ len v jedinom zápase. Bolo to proti New Yorku Rangers.

Jaroš dovtedy pôsobil na farme Ottawy, kde sa po zápase s Rangers opäť vrátil. Vo svojom jedinom vystúpení zažil aj moment, ktorý ho mohol stáť miesto v prvom tíme.

Približne v polovici stretnutia sa dostal do súboja o puk za vlastnou bránou. Keď sa pokúšal obrať útočníka Brendana Lemieuxa, pošmykol sa a jeho hokejka vyletela do vzduchu. Nešťastne zasiahol protihráča do tváre a vybil mu jeden zub.

Hlavný rozhodca tento kúsok posúdil ako faul vysokou hokejkou a Jaroša vylúčil na štyri minúty. Ottawa sa však dokázala ubrániť a zápas vyhrala v pomere 4:1.