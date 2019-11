Utrápení rodičia po smrti Adriána († 17): Trváme na tom, aby sa synova smrť vyšetrila!

Kto mohol, prišiel už na utorkovú svätú omšu, ktorou sa rodina, ale aj celé Námestovo lúčilo s talentovaným futbalistom Adriánom Sivoňom († 17), ktorého tragický skon šokoval celé Slovensko.

Nielen to futbalové. Najťažšie celú situáciu znášajú Adriánovi rodičia. Tí zatiaľ, kým ešte syna nepochovali, nemajú síl vyjadrovať sa k celému prípadua akú rolu v ňom mohla zohrať prípadná šikana!

Užialená rodina talentovaného futbalistu sa utápa v slzách nad stratou svojho miláčika, svojej pýchy. Z malého kostolíka na námestovskom cintoríne sa ozýval vzlyk a plač všetkých, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. Najbližší príbuzní nemôžu hroznej správe stále uveriť, priatelia a kamaráti z rodného mesta sa nemôžu z tragédie spamätať. „Nechápeme, ako sa to mohlo stať. Vôbec netušíme, čo ho k tomu dohnalo, ale muselo to byť hrozné. Ako to mohli dopustiť, ako môžu byť ľudia na seba tak zlí?“ pýtali sa so slzami v očiach kamaráti. „Všetci ho mali radi, bol obrovský dobrák, veriaci. Miloval svoju rodinu, svoje dve sestry,“ prezradili kamaráti, ktorí dúfajú, že sa preverí, čo stálo za tragédiou, ktorá otriasla nielen celou futbalovou verejnosťou pod Tatrami, ale aj celým Slovenskom. Či za tým bola, ako sa hovorí, šikana zo strany spoluhráčov. „Závideli, že je lepší futbalista ako oni? Nevedeli prekusnúť, keď ho tréneri chválili, nevieme. Nikdy sa nad nikým nevyvyšoval, futbal miloval a robil ho najlepšie, ako vedel,“ uzavreli kamaráti, ktorí nebudú chýbať ani na dnešnej poslednej rozlúčke s talentovaným futbalistom, ktorá bude o 14.00 hod. na cintoríne v Námestove.

Užialení rodičia sa po omši zmohli na tieto slová: „Teraz sa nebudeme vyjadrovať, len dnes nám ho priviezli,“ povedal otec s matkou cez vzlyky pred domom, v ktorom s láskou vychovávali svoje tri deti. „Chceme, aby sa to zo strany polície riadne prešetrilo. Urobíme všetko preto, aby sa to celé objasnilo. Podrobnejšie sa vyjadríme neskôr. Momentálne nemôžeme, všetko to ešte veľmi bolí,“ dodali včera pre Nový Čas po príchode z omše.

Podľa hovorcu žilinskej polície Radka Moravčíka polícia v súvislosti s týmto prípadom „intenzívne preveruje všetky podnety. Z uvedeného dôvodu nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť viac informácií,“ vysvetlil R. Moravčík, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.