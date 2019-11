Čo bolo za tragickým rozhodnutím Adriána († 17)? Jeho tréner prehovoril o pomeroch v kabíne

Čakal svojich chlapcov na štadióne. Mali hrať majstrovský zápas proti Senici. Pol hodiny pred zrazom mu hráči volali, že obranca Adrián Sivoň († 17) vyskočil zo siedmeho poschodia internátu.

Ťažkým zraneniam pár hodín nato v nemocnici podľahol. Podľa neho nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mohlo niečo také stať. K tvrdeniam, že Sivoň mal niektorým hráčom práve na tréningu povedať, že sa zabije, sa nevie vyjadriť.Nebadali sme žiadne vzťahové problémy medzi chalanmi. Naopak, Adrián bol u nich obľúbený.“

Niektorí hráči hneď po tragédii poukázali na šikanu, ktorej mal byť mladý slovenský reprezentant do 18 rokov obeťou. „Veľa toho nenarozprával. Bol tichší. Iná povaha ako ostatní. Ťažko som z neho dostával vety. Nebadal som, že by mal problémy. Rozprávam sa s každým chlapcom. Aj jeho som si zobral bokom. Na nič sa nesťažoval,“ vraví tréner Veselý.

Sivoň bol oporou reprezentácie, v klubovom tíme mu hľadali vhodný post. Stopérsky alebo na ľavej strane defenzívy. „Možno sa neskôr dozvieme, čo všetko za tým bolo a vypláva to na povrch. Z chalanov mám pocit súdržnosti. Po sezóne dokonca plánovali spoločnú akciu. Spomínali, že vyrazia na chatu. Ako ich poznám, išla by celá partia. Teraz však musíme s psychologičkou pracovať na tom, ako im pomôcť, aby to prekonali.“