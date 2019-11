Fanúšikov prominentného páru zaujal nenápadný detail: Bude Gáborík otcom?

Foto

Hovorí sa, že bez vetra sa ani lístok na strome nepohne! Uvidíme, či to bude platiť aj o prominentnom páriku - manželoch Gáboríkovcoch. Do redakcie nám totiž došiel tip, že bývalá tanečnica Ivana (33) údajne čaká so svojou polovičkou – úspešným hokejistom Mariánom, bábätko!