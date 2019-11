Už teraz patrí medzi najväčšie hviezdy na svete: Mbappeho vychvaľuje do nebies aj Hazard

Šlágrom utorňajšieho programu futbalovej Ligy majstrov bude nepochybne duel v metropole Španielska, kde Real Madrid privíta Paríž St. Germain.

V drese francúzskeho majstra odohrá jubilejné 100. stretnutie útočník Kylian Mbappé, ktorému vystrúhal veľký kompliment aj líder madridského celku Eden Hazard. Podľa jeho slov nebude trvať dlho a rodák z mesta Bondy si podmaní futbalový svet.

"O niekoľko rokov bude určite najlepším futbalistom na svete. O tento 'titul' bojuje veľa hráčov, ale pokiaľ bude Kylian takto pokračovať, stane sa jedným z najlepších hráčov futbalovej histórie," vyjadril sa Belgičan pre Le Parisien, cituje ho aj portál squawka.com. Mbappé má iba 20 rokov, no už je trojnásobným majstrom Francúzska, svetovým šampiónom z roku 2018 a tiež najlepším mladým hráčom ostatných majstrovstiev sveta v Rusku.

Nedávno sa tréner Realu Madrid Zinedine Zidane vyjadril, že Mbappé bude jedného dňa hrať za "biely balet". Následne sa strhla slovná vojna medzi oboma klubmi, ale zatiaľ sa na pôsobení jedného z najväčších talentov súčasného futbalu nič nezmenilo. Príchod Mbappého by privítal aj Eden Hazard, ktorý sa po príchode na Pyrenejský polostrov zatiaľ herne hľadá. "Keby som ho zajtra mohol priviesť do Realu Madrid, skúsil by som to," hovorí rodák z La Louviére.

Kylian Mbappé v tejto klubovej sezóne zatiaľ skóroval deväťkrát, z toho trikrát v Lige majstrov. Hetrikom sa zaskvel do siete FC Bruggy a stal sa najmladším Francúzom, ktorý v európskych pohárových súťažiach strelil tri góly v jednom dueli. Prekonal Jeana-Pierra Papina, ktorému sa to podarilo v Pohári UEFA v roku 1985, zhodou okolností v drese FC Bruggy. Aj vďaka tomu majú Parížania istý postup do osemfinále Ligy majstrov, keď vedú A-skupinu s plným počtom bodov a skóre 10:0.