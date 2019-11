Slovan ani Astana zatiaľ nie! Weiss povedie Gruzínsko aj v baráži

Podľa prezidenta Gruzínskej futbalovej federácie (GFF) Levana Kobiašviliho bude slovenský kouč Vladimír Weiss st. (55) na lavičke tamojšieho reprezentačného mužstva aj počas play-off Ligy národov.

To sa uskutoční na konci marca budúceho roka. Niekdajší reprezentant zareagoval na fámy médií, ktoré napísali, že 55-ročný Bratislavčan by sa mohol presunúť do ruského PFK Soči alebo kazašského FK Astana. Meno Weissa st. sa už dlhšie skloňuje aj s bratislavským Slovanom.

"Vladimír Weiss je dobrý tréner, preto sa oňho zaujímajú aj ďalšie kluby. Podľa kontraktu zostáva naším trénerom do marcových zápasov národného tímu, viac k tomu nemôžem nič povedať. Táto téma je pre nás uzavretá. Kouč má zmluvu a pripravujeme sa na marcové stretnutia," povedal Kobiašvili pri mikrofóne ruského Prvého kanála, citoval ho aj web sputnik-georgia.ru.

Gruzínsko má veľkú príležitosť postúpiť na budúcoročné ME. V semifinále play-off Ligy národov však musí zvládnuť prekážku v podobe súperov z Bieloruska a v prípade postupu do finále triumfovať nad lepším z dua Severné Macedónsko - Kosovo. Weiss pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že po skončení angažmánu pri gruzínskom národnom mužstve by sa opäť chcel venovať práci na klubovej úrovni.