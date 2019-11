Československí rodičia sa sporia o dieťa, obrátili sa na slovenské úrady: Absurdná situácia!

Rozhodnutie súdu zdrapom papiera. Rozvádzajúci sa pán Jaroslav (34) z Třinca sa cíti bezmocný a bezradný. Napriek jeho písomnému nesúhlasu a aj českého súdu dcéra (8) navštevuje školu v cudzej republike.

Rozhodla tak riaditeľka ZŠ Obchodná v Sečovciach a mesto ako odvolací orgán čaká na rozhodnutie iného, no miestne nepríslušného súdu v Trebišove. Otcovi dala za pravdu aj košická odborná radkyňa, no čas hrá proti nemu.

Pán Jaroslav Novému Času vysvetlil, že manželke Marianne (34), pochádzajúcej zo Slovenska, sa ich dcéra Laura narodila v Českej republike. Po nezhodách však matka v lete cez prázdniny odišla do Sečoviec a prihlásila dcéru do školy napriek jeho písomnému nesúhlasu, ktorý mala k dispozícii ešte v ten istý deň aj riaditeľka tejto školy. Tou je Iveta Bačová, ktorá najprv Novému Času vysvetlila, že uvedenú žiačku musela prijať, no po ďalšom zdôvodňovaní svojho rozhodnutia už nesúhlasila so žiadnou medializáciou jej stanoviska.

"Absurdnosť situácie je v tom, že dcéra, ktorá nie je zverená do starostlivosti matky, chodí do školy na Slovensku napriek môjmu nesúhlasu. Tam bola prijatá nezákonné, lebo nerešpektovali odvolanie a dodnes o tom nerozhodol ani nadriadený odvolací orgán v Sečovciach, ktorý vec odložil. Čaká na rozhodnutie trebišovského súdu, hoci v Čechách už dávno súd vo Frýdku-Místku zamietol žiadosť manželky o predbežné opatrenie a dieťa teda má chodiť do školy v Čechách. Navyše ten istý súd bez náhrady zrušil prijatie predbežného opatrenia trebišovského súdu, pretože ide o miestne nepríslušný súd a ja som sa voči tomu aj odvolal. Dcéra je teda do sečovskej školy prijatá protiprávne," vraví nešťastný otec, ktorý tvrdí, že sa nevie dovolať svojich práv, lebo dcéru videl za posledných päť mesiacov len 4-krát a naďalej chodí do školy až 360 kilometrov od Třinca.

"Na Slovensku zasiahli aj do suverenity českého súdu, kde aj manželka žila a podala žiadosť o rozvod. Som zúfalý, lebo rozhodnutie súdu je pre niekoho asi trhací kalendár a neviem sa brániť. Dieťa má predsa nárok na oboch rodičov a ja chcem len to, aby sa vrátili do Třinca, kde má manželka stále prácu, zázemie a dcéra zákonnú školu. Verím, že po pokojnom rozvode dôjde aj k úprave styku s dcérou," dodal jej otec. Mama Marianna celú situáciu vidí úplne inak: "Na Slovensko do Sečoviec som prišla s deťmi na začiatku leta na prázdniny, až potom som sa rozhodla tu zostať. Od manžela som odišla, lebo som nevydržala psychický tlak. Bil ma. Povedala som si dosť. Podala som naňho trestné oznámenie, dcéru som v Čechách riadne odhlásila a na Slovensku ju prijali. Podľa rozhodnutia trebišovského súdu v predbežnom opatrení sa nahrádza súhlas otca, že môže navštevovať školu v Sečovciach. Dcéra tu nie je protiprávne."

V súvislosti s tresným oznámením na manžela treba uviesť, že v tejto veci zatiaľ vec nie je ukončená."Manželka mi uniesla deti do cudzieho štátu a aby legalizovala svoje protiprávne konanie, podporila ho vymysleným trestným oznámením. Vec už rieši môj právny zástupca. Na manželku som v minulosti podal trestné oznámenie pre fyzické útoky aj ja," vysvetlil pán Jaroslav.

Prerušené konanie

"Prerušili sme konanie vo veci odvolania otca, ktorý nesúhlasil s prijatím jeho dcéry na sečovskú školu. Rozhodli sme v zmysle právneho poriadku, lebo v tejto veci konal okresný súd v Trebišove a ako správny orgán nie sme oprávnení posúdiť, či tento súd je alebo nie je miestne príslušný," uviedol Vladimír Švec zo sečovskej samosprávy, ktorý je vedúcim odvolacieho školského úradu. Potvrdil, že vedia o rozhodnutí českého súdu a námietky nechajú posúdiť ich právnej kancelárii.

Stanovisko radkyne

"Pri zápise dieťaťa do školy pri plnení jeho povinnej školskej dochádzky je dôležitá dohoda oboch rodičov. Každý z nich má právo vyjadriť sa k výberu školy a voči škole má právo na informácie o svojom dieťati. Rozhodnutie o prijatí do školy vydáva riaditeľ školy a účastníkmi konania sú obaja rodičia. Riaditeľka školy v Sečovciach podľa kópie vydaného rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy účastníkov upovedomila, no pri vydávaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa nebrala do úvahy konanie jedného z účastníkov konania, ktorý vyslovil nesúhlas s prijatím dieťaťa do uvedenej školy," uviedla odborná radkyňa na odbore školstva Okresného úradu Košice Mária Takáčová. Dodala toto: "Riaditeľka tejto školy mala vo veci vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy počkať na ukončenie celého konania a nie hneď vydať rozhodnutie o prijatí."