Herečka Elizabeth Banks je v živote najviac pyšná na svoj vzťah: 27 rokov s jedným mužom

Americká herečka Elizabeth Banks stretla svojho terajšieho manžela Maxa Handelmana v prvý deň na vysokej škole a sú spolu už 27 rokov.

Štyridsaťpäťročná rodáčka z Pittsfieldu v štáte Massachusetts aj 46-ročný Handelman chodili spolu na University of Pennsylvania a Banks ju aj úspešne absolvovala. Za svoj najväčší úspech z týchto čias však považuje prosperujúci vzťah so svojím mužom. ,,Dvadsaťsedem rokov. To je vec, na ktorú som najviac pyšná,” povedala herečka pre magazín PORTER. Dvojica sa vzala v roku 2003 a má spolu dvoch synov, osemročného Felixa a sedemročného Magnusa. Handelman je spisovateľ a filmový producent.



Elizabeth Banks účinkovala v trilógii o Spider-Manovi (2002, 2004, 2007) a vo všetkých častiach série Hry o život (2012, 2013, 2014, 2015). Predstavila sa aj v snímkach 40 rokov panic (2005), Nepremožiteľný (2006), Určite, možno (2008), W. (2008), Zack a Miri točia porno (2008), Tri dni k slobode (2010), Mládeži neprístupné (2013), Ulička hanby (2014) či Magic Mike XXL (2015).

V rokoch 2010 až 2012 hrala v seriáli Štúdio 30 Rock (2006 - 2013), za účinkovanie v ktorom ju dva razy nominovali na cenu Primetime Emmy. Ako režisérka začínala krátkymi filmami, neskôr sa postarala o segment Middleschool Date spomínanej poviedkovej snímky Mládeži neprístupné, ktorá jej však rovnako ako ďalším tvorcom vyniesla Zlatú malinu za najhoršiu réžiu. Za snímku Ladíme 2 ju ale nominovali na Razzie Redeemer Award.