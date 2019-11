Z odchodu Ibrahimoviča do AC Miláno nebude nič: Čo prezradilo TOTO video?

Zo všeobecne očakávaného návratu švédskeho futbalového útočníka Zlatana Ibrahimoviča (38) do talianskeho AC Miláno zrejme nič nebude.

Skúsený 38-ročný zakončovateľ by po odchode zo zámorskej MLS mal pokračovať v kariére v rodnom Švédsku. Nič zatiaľ nie je potvrdené, no Zlatan na instagrame zverejnil krátke video, na ktorom veje zeleno-biely dres tímu Hammarby IF a v závere animácie na ňom pribudne meno Ibrahimovič. Nevedno, či ide iba o ďalší z marketingových ťahov alebo sa naozaj jedná o indíciu ďalšieho pôsobiska excentrického futbalistu. Zlatan zverejnil animáciu v utorok ráno a za hodinu nazbierala viac ako 200-tisíc "lajkov".

Rodák z Malmö strávil ostatnú sezónu v zámorí v tíme Los Angeles Galaxy v MLS. Predtým vystriedal niekoľko veľkoklubov v Európe - Manchester United, Paríž Saint-Germain, AC Miláno, FC Barcelona, Inter Miláno, Juventus Turín či Ajax Amsterdam. So seniorským futbalom začínal v rodnom meste.