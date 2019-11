Temná minulosť Aleny Zsuzsovej odhalená: Odsúdená už ako 19-ročná!

Opletačky so zákonom mala už dávno predtým, ako ju Slovensko spoznalo v ostro sledovanom prípade úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, Alena Zsuzsová bola právoplatne odsúdená v 90-tych rokoch ako 19-ročná, keď spôsobila dopravnú nehodu. Podľa rozsudku komárňanského súdu z 25. novembera 1993, ktorý má televízia k dispozícii, tínedžerka Zsuzsová v auguste toho roku nedala prednosť v jazde, následkom čoho sa zranili manželia vezúci sa na motorke.

Podľa portálu vtedy čerstvá šoférka Alena (vodičák mala necelé 3 mesiace), idúc na otcovom aute, vychádzala z hlavnej cesty. Motorku vraj nevidela.

„Keď som bola s vozidlom prakticky už na hlavnej ceste, vtedy som zbadala, že prichádza veľkou rýchlosťou jeden motocykel a zbadala som aj to, že motocyklista zrazu nevedel, kam má ísť. Lebo najprv šiel doľava a potom doprava," cituje portál výpoveď Aleny Zsuzsovej. Vodič motorky JAWA 20 síce brzdil, no zrážke už nepredišiel. Vozidlo Zsuzsovej mu podľa neho vošlo do cesty a uvidel ju, keď bol od nej 5-6 metrov. „Keby bol šiel motocyklista viac vpravo, mohol sa vyhnúť tejto dopravnej nehode," presviedčala podľa portálu vyšetrovateľov a neskôr aj súd Zsuzsová. Nepochodila.

„Motocykel zostal v polohe zhruba v strede jazdného pruhu, v ktorom jazdil. Tým je vyvrátená výpoveď obžalovanej, že s vozidlom bola už takmer v protismere jazdy poškodeného," cituj portál rozsudok senátu.

Manželia sa zo zranení liečili niekoľko mesiacov, mali polámané končatiny, tržné rany či pomliaždeniny po celom tele. Senát odsúdil Alenu Zsuzsovú za ublíženie na zdraví. Dostala 12 mesiacov s odkladom na skúšobnú dobu dva roky. Rovnako dlho nemohla šoférovať.