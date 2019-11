Neuveriteľný záber z ultrazvuku: Ľudia sú v šoku z toho, čo sa zjavilo nad bábätkom

Hovorí sa, že všetko má svoj racionálny základ. Niekedy sa však dejú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť inak ako tým medzi nebom a zemou.

Shantel Carrillo z amerického San Diega na internete urobila to, čo robia stovky iných žien čakajúcich bábätko. Zdieľala fotku z ultrazvuku. No bolo na nej niečo zvláštne, čo sa stalo hitom internetu doslova z noci do rána. „Je tam môj zosnulý otec, bozkáva moje druhé dieťatko,“ napísala podľa webu Mirror k príspevku na sociálnej sieti. Ako dôkaz priložila fotografiu, na ktorej jej otec ešte za života objíma Shantelino prvorodené dieťa.

Po zverejnení statusu ju ľudia okamžite začali podozrievať z toho, že je záber upravený počítačom. Väčšina ľudí však okamžite začala zdieľať v komentároch svoje príbehy "medzi nebom a zemou.“ "Môj otec zomrel v roku 2017. O mesiac, v 25. týždni tehotenstva, moja žena dostala kontrakcie. V ten večer som pred zaspávaním videl môjho otca pri umývadle v nemocnici. Na druhý deň sa mi narodilo zdravé bábätko,“ napísal jeden z užívateľov. Iný zas napísal o svojom zážitku, s dedkom. „Zomrel mesiac pred tým, ako som sa narodil. Napriek tomu je moja prvá spomienka spojená s tým, že sa so mnou hrá.“