Mladík veľmi túžil po frajerke: Zhodil neskutočných 127 kíl a našiel si riadnu šupu

„Keď som sa ho na začiatku spýtal, čo chce dokázať, povedal, že chce mať dievča, s ktorým sa usadí a bude mať rodinu, rovnako ako všetci jeho známi,“ povedal o začiatkoch neuveriteľného príbehu svojho zverenca osobný tréner Mike Hind.

Darren McClintock (28) začal zápas o svoj život v momente, keď mu doktori pohrozili, že sa prejedá na smrť. To bolo pred rokom a pol. Vtedy sa „Dibsy“ zaťal a povedal si rázne dosť. Za 12 mesiacov neľahkého boja sa mu podarilo zhodiť neuveriteľných 127 kilogramov. Teraz sa mu splnil ďalší z jeho snov. „Napísala mi úplne na začiatku mojej cesty. Hovorila, že mi drží palce a fandí mi,“ povedal pre Ladbible šťastne zadaný muž.

Jeho vyvolenou sa stala zdravotná sestra Jade, ktorú na ňom najviac oslovila jeho cesta a vytrvalosť v snahe dosiahnuť svoj cieľ. „Keď mi prvýkrát napísala, potešilo ma to. Potom sme si písali a išlo to tak dobre, že sme si čoskoro vymenili čísla,“ povedal o začiatkoch romániku. Keď sa prvýkrát stretli, išli sa prejsť do parku. Zhodou okolností to bolo aj miesto, kde pred časom Darren rozprášil popol svojho zosnulého otca. Veľkým prekvapením pre neho bolo to, že mladá žena nemala problém rozprávať sa o tom a dokonca chcela dané miesto aj vidieť.

Prvé oficiálne rande sa uskutočnilo na bowlingovej palubovke. Všetko dopadlo natoľko dobre, že už o mesiac tvorili oficiálny pár. „Je neskutočne starostlivá, je mi veľkou oporou.“ Najnovšie podstúpil Angličan operáciu, ktorá mu mala pomôcť s odstránením prebytočnej kože. Pevnú vôľu preukázal aj tým, že už o pár dní znova makal na tom, aby dosiahol svoju vytúženú váhu. Priznal, že nájsť si lásku mu pomohla najmä jeho premena. „Odkedy som začal chudnúť, moja psychika je oveľa lepšia. Začal som sa mať rád a nemám problém komunikovať s ľuďmi,“ uzavrel.