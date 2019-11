USA odvolali svojho veľvyslanca z Južného Sudánu: Dôvodom je dianie v krajine

- Spojené štáty odvolali svojho veľvyslanca v Južnom Sudáne späť do Washingtonu na konzultácie.

Stalo sa tak v čase, keď USA prehodnocujú svoje vzťahy s Južným Sudánom, ktorého lídri oznámili odklad vytvorenia vlády národnej jednoty. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie amerického rezortu diplomacie.

Prezident Južného Sudánu Salva Kiir a vodca opozície Riek Machar sa dohodli na odklade vytvorenia vlády národnej jednoty o ďalších sto dní, do polovice februára. Títo politickí rivali pôvodne v septembri oznámili, že novú prechodnú vládu vytvoria do 12. novembra. Podľa ich vyjadrení im to znemožnil fakt, že ešte neboli vyriešené niektoré záležitosti týkajúce sa bezpečnosti a vlády.

USA vyjadrili názor, že tento odklad spochybňuje vhodnosť týchto lídrov aj naďalej viesť mierový proces v krajine. Spojené štáty, ktoré Južnému Sudánu poskytujú značnú humanitárnu pomoc, v minulosti pohrozili sankciami v prípade neschopnosti tamojších lídrov vytvoriť vládu.

Na základe dohody o vzniku prechodnej vlády, ktorú Kiir a Machar spolu s ďalšími opozičnými lídrami podpísali v septembri 2018, sa má Machar vrátiť do funkcie viceprezidenta, ktorú zastával do roku 2013.

Južný Sudán vznikol v atmosfére optimizmu v roku 2011, keď získal nezávislosť od Sudánu. Rivalita medzi juhosudánskym prezidentom Kiirom a vodcom povstalcov Macharom však vyústila v roku 2013 do občianskej vojny sprevádzanej surovým násilím, znásilňovaním a obavami z etnických čistiek. Počas vojny zahynuli desaťtisíce ľudí a štyri milióny obyvateľov ušli zo svojich domovov. Konflikt zanechal hospodárstvo tejto krajiny s ložiskami ropy v troskách.

