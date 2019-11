Dva týždne po vražde Violy († 34): Čaputová konečne prehovorila o beštiálnom čine

V slovenskej spoločnosti chýba rázna odpoveď na násilie páchané na ženách. Na svojom facebookovom profile to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách.

Prezidentka uviedla, že zľahčovanie sexuálneho násilia je veľkým problémom a podľa štatistík nejakej forme sexuálneho obťažovania čelila každá tretia žena. Čaputová v pondelok prijala predstaviteľky mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú problematike násilia páchaného na ženách.

„Každá tretia žena na Slovensku zažila fyzické alebo sexuálne násilie a až štvrtina žien zažila násilie od vlastného partnera. Každá desiata žena bola znásilnená alebo sexuálne napadnutá a až polovica všetkých žien zažila sexuálne obťažovanie,“ napísala na sociálnej sieti. V spoločnosti podľa nej chýba rázna odpoveď na násilie v podobe legislatívy, ale aj celospoločenské odsúdenie týchto skutkov. „Iba 67 percent občanov si myslí, že domáce násilie na ženách je neprijateľné a malo by byť trestané. Bezpečnosti žien nenapomáha ani to, že diskusia o násilí páchaného na ženách sa spravidla otáča k nesúvisiacim rodovým otázkam a ignoruje sa samotná existencia takéhoto násilia,“ uviedla prezidentka.

Vyjadrila sa aj k smrti Violy Macákovej († 34), ktorú zavraždili tento mesiac v Bratislave. „Smrť Violy mi je nesmierne ľúto a jej vražda mnou vážne otriasla. Nesmieme čakať, kým sa situácia stane alarmujúcou, štatistiky, ale aj konkrétne obete nám už dnes ukazujú, že je dostatočne vážna na to, aby sme sa jej ako spoločnosť náležite venovali,“ dodala.

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách bol vyhlásený 25. novembra v roku 1999. V tento deň sa začínajú celosvetové aktivity, a to v rámci kampane „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách“, ktorá potrvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Jej cieľom je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.