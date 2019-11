Bojovníčka Katka († 33) napriek chorobe myslela na druhých: Srdcervúce rozhodnutie krátko pred smrťou

Mala obrovské srdce! Katka († 33), ktorej pred niekoľkými mesiacmi diagnostikovali zákernú rakovinu obličky, bojovala do posledných síl.

Hoci jej poisťovňa spočiatku drahú liečbu zamietla, peniaze na ňu sa jej nakoniec podarilo získať vďaka zbierke dobrých ľudí. Využiť celú liečbu už, žiaľ, nestihla. No napriek bolesti, ktorú prežívala, nezabudla myslieť na okolie a najbližších, ktorí stáli pri nej. Časť peňazí chcela venovať kamarátovi aj ťažko chorým detičkám s onkologickými chorobami.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Snažila sa bojovať, no choroba ju obrala o zvyšky síl. Katka bola krásna mladá žena, plná ideálov a plánov do budúcnosti. Netušila však, že jej dni sú zrátané. Po tom, čo jej lekári pred niekoľkými mesiacmi diagnostikovali zákernú rakovinu obličky, sa rozhodla s vervou pustiť do boja. Chemoterapia ju však zbytočne ničila a jedinou nádejou pre ňu bola imunoterapia.

„Som odhodlaná bojovať, aj keď momentálne ledva chodím,“ priznala Katka ešte v októbri krátko pred tým, ako jej poisťovňa nákladnú liečbu po mediálnom tlaku predsa len schválila. „Poisťovňa mi nakoniec zaplatila osem dávok. S tými peniažkami, čo od vás mám a od poisťovne, mám už zaručenú liečbu na rok,“ napísala vtedy na svojom instagramovom účte s nádejou.

Bojovníčka do konca

Napriek obrovskej bojovnosti a vôli žiť sa Katkin stav postupne zhoršoval a mladá žena skončila v nemocnici. „Stále bojujem, robím, čo môžem, som stále v nemocnici,“ informovala mladá žena prostredníctvom svojho profilu pred týždňom. Z jej smrti sa nedokážu spamätať rodina ani priatelia, pre ktorých bola Katka večnou optimistkou a nikdy si nepripúšťala nič zlé. „Chodili sme spolu do základnej školy. Boli sme výborní kamaráti a stretávali sme sa aj po škole,“ priznal s bolesťou v srdci Katkin kamarát Michael (33), ktorý sa len ťažko zmieruje s faktom, že Katku mu pripomenú už iba fotografie a spomienky. „Ona bola super baba a stále si išla za svojím. Nikdy sa nevzdávala,“ dodal so slzami v očiach Michael.

Myslela na druhých

Hoci bola ťažko chorá, Katka vždy myslela na dobro svojich najbližších. Peniaze, ktoré mali slúžiť na jej liečbu, chcela podľa informácií Nového Času rozdeliť a venovať na dobrú vec. Časť z nich by mala byť určená malým bojovníkom na detskej onkológii. Časť chcela venovať práve dlhoročnému kamarátovi Michaelovi, ktorý sa stará o ochrnutú manželku pripútanú na lôžko a malého synčeka. „Volala mi jej mamka a povedala, čo chce Katka urobiť. Zatiaľ však neviem nič presnejšie,“ reaguje Michael na otázku, či bol o Katkiných plánoch informovaný. Snažili sme sa v tejto súvislosti skontaktovať aj so zdrvenou rodinou Katky, ale do uzávierky sa to nepodarilo.