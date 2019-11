Schmiedlovú v sezóne zastavilo zranenie: Na zápas proti Osakovej nikdy nezabudne

Sezónu 2019 začala finálovou účasťou v austrálskom Hobarte, na prestížnom turnaji WTA v Madride si pripísala cenný skalp Belgičanky Elise Mertensovej a tiež nebola ďaleko od toho, aby na Roland Garros senzačne zdolala vtedajšiu svetovú jednotku Naomi Osakovú. Slovenskú tenistu Annu Karolínu Schmiedlovú však následne pribrzdilo v rozlete zranenie kolena, pre ktoré musela predčasne ukončiť sezónu už po grandslamovom Wimbledone.

"Nebola to zlá, ale krátka sezóna. Pol roka som bola doma a už si skoro ani nepamätám, kedy som naposledy hrala. Pre zranenie som sa spočiatku vôbec nemohla hýbať, potom som trochu behala, robila nejaké cvičenia a až nedávno som začala opäť hrať tenis. Tomu som musela prispôsobiť aj prípravu na ďalšiu sezónu. Mám za sebou kondičnú prípravu a už pomaly začínam hrať zápasy. Verím, že mi to pomôže," skonštatovala Schmiedlová.

Z pohľadu 25-ročnej tenistky bol jedným z míľnikom jej sezóny zápas na parížskej antuke proti Naomi Osakovej. Slovenka v ňom za stavu 6:0, 5:4 podávala na víťazstvo, ale napokon do druhého kola neprenikla. "Na ten zápas nikdy nezabudnem. Bol veľmi emocionálny a jeden z najťažších, aký som kedy odohrala. Mala som malé očakávania a obrovský rešpekt. Proti takej hráčke som dovtedy nehrala. Rada však hrám v Paríži, uvedomila som si, že sa s ňou dá hrať a možno keby som nemala práve taký veľký rešpekt, tak by som ten zápas zvládla," uviedla v rozhovore pre agentúru SITA košická rodáčka.

Do novej sezóny vstúpi Schmiedlová s trénerom Petrom Huberom, ktorý predtým viedol inú slovenskú tenistku Magdalénu Rybárikovú. Snom víťazky troch turnajov na okruhu WTA je opäť nazrieť do elitnej päťdesiatky a tiež sa predstaviť pod piatimi olympijskými kruhmi. "Olympiáda je veľká motivácia. Do Ria som sa kvalifikovala ako jedna z prvých, teraz je situácia iná. Mám o polovicu menej času než ostatné hráčky, keďže som dlho nehrala. Samozrejme, všetko sa dá, no potrebujem hrať dobre. V úvode roka mám chránený renking, takže budem hrať aj na Australian Open. Sama som zvedavá, ako to dopadne," skonštatovala fedcupová reprezentantka SR.

Napriek spomenutému rýchlemu koncu sezóny sa Anna Karolína Schmiedlová umiestnila v prestížnej ankete Tenista roka na druhom mieste, keď ju v hlasovaní odbornej verejnosti preskočila iba Viktória Kužmová. Obe sú dobré kamarátky, a tak o žiadnej rivalite nemôže byť ani reči. "Veľmi som jej to priala a rada som ju prišla povzbudiť. Neberiem ju ako konkurenciu, ale rada by som ešte niekedy bola na tom pódiu a získala túto cenu. Zažila som to v roku 2016 a bol to krásny pocit," dodala pre agentúru SITA bývala 26. hráčka rebríčka WTA.