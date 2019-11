Rodina z Dojča pri Senici smúti: Policajt zastrelil našu Shenu

Ostali im oči pre plač. Rodina z obce Dojč (okr. Senica) prišla o svojho štvornohého miláčika. Tvrdia, že ich osemročnú Shenu zastrelil sused, ktorý je policajtom.

Aj keď sučka patrila medzi veľké plemená, podľa majiteľov nerobila žiadne problémy a nebola agresívna. Okolnosti, za ktorých došlo k jej zastreleniu, preverujú muži zákona. Podľa Denisa (26), ktorý sa ozval do redakcie Nového Času, problémy so susedom začali mať pred mesiacom. „Kričal nám cez plot, že mu pes prekáža, lebo šteká a on nemôže spať po nočnej, a že psa mám odviesť do útulku,“ hovorí nešťastný majiteľ o problémoch so susedom policajtom.

Ako dodal, doma majú 2-ročné a 5-ročné detičky a jeho priateľka je dokonca v šiestom mesiaci tehotenstva. „Psíka mala od šteniatka a bola na neho veľmi citovo naviazaná. Shena bola kastrovaná, čipovaná, po celý čas nikomu neublížila a ani nezaútočila, neutiekla a nikdy s ňou nebol žiaden problém,“ tvrdí Denis s tým, že susedovi to bolo jedno a dokonca ich mal obviňovať z týrania psíka, čo sa však nepotvrdilo.

Susedské nezhody vyvrcholili na konci minulého týždňa, keď policajt mal zastreliť ich sučku plemena brazílska fila. „Policajt strieľal zo súkromnej zbrane, ktorú mal v legálnej držbe. V tejto súvislosti zisťujeme aj to, či mohli byť splnené podmienky na použitie zbrane v tzv. krajnej núdzi,“ uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Zároveň dodala, že bližšie informácie poskytne polícia ihneď po dôkladnom zadokumentovaní skutku a vykonaní potrebných procesných úkonov.

V prípade sa angažuje aj zvieracia ombudsmanka. „Majitelia uvádzajú, že ich pes 22. novembra v ranných hodinách vbehol na susedov pozemok. Sused mal naň vystreliť a následne ešte streliť do vzduchu,“ uviedla zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová. Rodina podala na páchateľa trestné oznámenie a zastrelený pes je momentálne na pitve.

„Zatiaľ čo v minulosti sa takýto čin mohol hodnotiť ako priestupok, ak cena psa nepresahovala 266 eur, po novele zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vec, ale cítiaca bytosť, hovoríme o trestnom čine,“ doplnila Stanová a dodala, že zvieracia ombudsmanka s majiteľmi zastreleného psa komunikuje a poskytuje im právnu pomoc.