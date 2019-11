Dankova SNS sa rozširuje: Nová posila chce hájiť záujmy Košičanov a východniarov

Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Alena Bašistová vstúpila do klubu SNS aj do strany. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda SNS a parlamentu Andrej Danko.

"Je medzi nami nový člen SNS, poslankyňa NR SR Alena Bašistová. Chcel by som možno verejne poďakovať za dôveru pani Bašistovej a za tú spoluprácu, ktorá bežala medzi našimi poslancami a ňou, ale aj deklarovať to, že SNS je nielen jednotná, a že je to jediná politická strana, ktorá má stabilných 15 poslancov vo svojom klube," uviedol predseda parlamentu. Podľa jeho slov stranu oslovujú aj ďalší poslanci. Zdôraznil, že podmienkou miesta na kandidátke je členstvo v strane. Pripomenul tiež, že Slovensko má "šialené" množstvo politických strán. Otvoriť galériu Alena Bašistová Zdroj: TASR Rovnako uviedol, že si nevie predstaviť "veľkého zjednotiteľa opozície", a to ani v osobe Andreja Kisku (Za ľudí) či Igora Matoviča (OĽaNO). "Jediná téma, ktorú si dnes opozícia zvolila, je, že je proti niekomu," povedal. Bašistová sa do parlamentu dostala so stranou Sieť, ktorá sa rozpadla krátko po vytvorení vlády so Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd. Bašistová odvtedy pracovala v parlamente ako nezaradená poslankyňa a hlasovala s koalíciou. Ako uviedla, s členmi SNS sa jej v predchádzajúcom období spolupracovalo "veľmi dobre". "Môžem spomenúť len z výboru pre sociálne veci pani poslankyňu Magdalénu Kuciaňovú, s ktorou sme predložili množstvo zákonov," komentovala s dôvetkom, že by rada naďalej hájila záujmy Košičanov a ľudí z východného Slovenska a uchádzala sa o podporu v nasledujúcich voľbách.